Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии к 17:00 составила 33,46 процента

Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 17:00 по тбилисскому времени составила 33,46% – проголосовали 1 175 817 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
17:59 04.10.2025 (обновлено: 18:13 04.10.2025)
© photo: Sputnik / StringerЦИК. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года
© photo: Sputnik / Stringer
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 17:00 по тбилисскому времени составила 33,46% – проголосовали 1 175 817 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.
