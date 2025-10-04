Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии к 17:00 составила 33,46 процента

https://sputnik-georgia.ru/20251004/yavka-izbirateley-na-munitsipalnykh-vyborakh-v-gruzii-k-1700-sostavila-3346-protsenta-295233028.html
Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах к 17:00 по тбилисскому времени составила 33,46% – проголосовали 1 175 817 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.Избиратели в субботу выбирают в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Принять участие в голосовании могут проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них открыт 3061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдают представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещают более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
17:59 04.10.2025 (обновлено: 18:13 04.10.2025)
