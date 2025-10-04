https://sputnik-georgia.ru/20251004/yavka-izbirateley-na-munitsipalnykh-vyborakh-v-gruzii-sostavila-4093-295242591.html
Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%
04.10.2025
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани."Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% избирателей по Грузии. На местных выборах за эту партию проголосовали 662 078 избирателей по итогам подсчета 55, 407% участков (1 696 из 3 061).Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3 061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.
Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%
21:44 04.10.2025 (обновлено: 22:07 04.10.2025)
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
"Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% избирателей по Грузии. На местных выборах за эту партию проголосовали 662 078 избирателей по итогам подсчета 55, 407% участков (1 696 из 3 061).
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3 061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.