Явка избирателей на муниципальных выборах в Грузии составила 40,93%

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 04.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани."Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% избирателей по Грузии. На местных выборах за эту партию проголосовали 662 078 избирателей по итогам подсчета 55, 407% участков (1 696 из 3 061).Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3 061 избирательный участок.За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

