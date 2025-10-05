https://sputnik-georgia.ru/20251005/aktsiya-protesta-v-tbilisi-segodnya-budet-rastsenivatsya-kak-prodolzhenie-vcherashney--mvd-295258264.html
Акция протеста в Тбилиси сегодня будет расцениваться как продолжение вчерашней – МВД
Акция протеста в Тбилиси сегодня будет расцениваться как продолжение вчерашней – МВД
Часть оппозиционно настроенных граждан анонсировала антиправительственную акцию протеста в Тбилиси в воскресенье, в 20:00 05.10.2025
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Любое собрание, проводимое сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки свержения власти и беспорядков, говорится в заявлении МВД Грузии. Часть оппозиционно настроенных граждан анонсировала антиправительственную акцию протеста в Тбилиси в воскресенье, в 20:00. Накануне, в день выборов, участники акции протеста попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В МВД призвали учитывать это обстоятельство и воздержаться от любых действий, которые могут стать основанием для применения к ним правовых мер. Кроме того, правоохранители примут соответствующие меры для выявления нарушителей – участников беспорядков 4 октября, и привлечения их к уголовной ответственности. Организаторы несостоявшегося свержения власти общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были задержаны в ночь на воскресенье, 5 октября. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
"Исходя из событий, произошедших вчера, у нас есть основания полагать, что любое собрание, проводимое сегодня и в ближайшие дни, является продолжением вчерашней попытки, и мы примем соответствующие меры для предотвращения угрозы общественному порядку и безопасности", – говорится в заявлении МВД.
В МВД призвали учитывать это обстоятельство и воздержаться от любых действий, которые могут стать основанием для применения к ним правовых мер.
Кроме того, правоохранители примут соответствующие меры для выявления нарушителей – участников беспорядков 4 октября, и привлечения их к уголовной ответственности.
Организаторы несостоявшегося свержения власти общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были задержаны в ночь на воскресенье, 5 октября.