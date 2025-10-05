Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC уже в третий раз

https://sputnik-georgia.ru/20251005/dvalishvili-zaschitil-chempionskiy-poyas-ufc-uzhe-v-tretiy-raz-295261645.html

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, сохранил свой чемпионский пояс, победив на турнире в Лас-Вегасе американца Кори Сэндхагена. 34-летний Мераб Двалишвили повторил рекорд Алджамейна Стерлинга в суперлегком весе, защитив свой титул трижды. Бой начался в равной борьбе, но во втором раунде Двалишвили активизировался и был близок к нокауту в том же раунде, тогда как Сэндхагену пришлось в основном защищаться. В итоге после пяти раундов Двалишвили объявили победителем единогласным решением судей. После победы Двалишвили традиционно станцевал грузинский танец. Грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боев. Всего же на его счету 21 победа в ММА и четыре поражения. Двалишвили завоевал пояс самой влиятельной организации смешанных единоборств в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

