https://sputnik-georgia.ru/20251005/dvalishvili-zaschitil-chempionskiy-poyas-ufc-uzhe-v-tretiy-raz-295261645.html
Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC уже в третий раз
Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC уже в третий раз
Sputnik Грузия
Грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боев 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T18:42+0400
2025-10-05T18:42+0400
2025-10-05T18:52+0400
спорт
грузия
новости
мераб двалишвили
ufc
лас-вегас
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295261210_0:135:1366:903_1920x0_80_0_0_73d8c94a9458ba3cfd301fc7fdf1a59f.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, сохранил свой чемпионский пояс, победив на турнире в Лас-Вегасе американца Кори Сэндхагена. 34-летний Мераб Двалишвили повторил рекорд Алджамейна Стерлинга в суперлегком весе, защитив свой титул трижды. Бой начался в равной борьбе, но во втором раунде Двалишвили активизировался и был близок к нокауту в том же раунде, тогда как Сэндхагену пришлось в основном защищаться. В итоге после пяти раундов Двалишвили объявили победителем единогласным решением судей. После победы Двалишвили традиционно станцевал грузинский танец. Грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боев. Всего же на его счету 21 победа в ММА и четыре поражения. Двалишвили завоевал пояс самой влиятельной организации смешанных единоборств в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
лас-вегас
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295261210_0:7:1366:1032_1920x0_80_0_0_d34ef7b867112e38dce71129adb02df2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, ufc , лас-вегас
спорт, грузия, новости, мераб двалишвили, ufc , лас-вегас
Двалишвили защитил чемпионский пояс UFC уже в третий раз
18:42 05.10.2025 (обновлено: 18:52 05.10.2025)
Грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боев
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили, сохранил свой чемпионский пояс, победив на турнире в Лас-Вегасе американца Кори Сэндхагена.
34-летний Мераб Двалишвили повторил рекорд Алджамейна Стерлинга в суперлегком весе, защитив свой титул трижды.
Бой начался в равной борьбе, но во втором раунде Двалишвили активизировался и был близок к нокауту в том же раунде, тогда как Сэндхагену пришлось в основном защищаться.
В итоге после пяти раундов Двалишвили объявили победителем единогласным решением судей.
После победы Двалишвили традиционно станцевал грузинский танец.
Грузинский боец продлил свою победную серию до 14 боев. Всего же на его счету 21 победа в ММА и четыре поражения.
Двалишвили завоевал пояс самой влиятельной организации смешанных единоборств в сентябре 2024 года, победив Шона О'Мэлли.