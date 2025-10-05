https://sputnik-georgia.ru/20251005/gruzinskaya-mechta-nabrala-bolee-80-golosov-po-vsey-strane---novye-dannye-tsik-295253126.html

"Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей стране – новые данные ЦИК

"Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей стране – новые данные ЦИК

Sputnik Грузия

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 05.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-05T11:16+0400

2025-10-05T11:16+0400

2025-10-05T11:57+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

грузия

политика

новости

цик грузии

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295219675_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_2328b4d4487769bfae2510ac897c04ea.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует во всех 64 муниципалитетах по предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления – 80,79%. К утру 5 октября подсчитаны результаты с 2 283 избирательных участков из 3 061. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. Результаты партий: Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, цик грузии, выборы в местные органы власти в грузии