Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251005/gruzinskaya-mechta-nabrala-bolee-80-golosov-po-vsey-strane---novye-dannye-tsik-295253126.html
"Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей стране – новые данные ЦИК
"Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей стране – новые данные ЦИК
Sputnik Грузия
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T11:16+0400
2025-10-05T11:57+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
политика
новости
цик грузии
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295219675_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_2328b4d4487769bfae2510ac897c04ea.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует во всех 64 муниципалитетах по предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления – 80,79%. К утру 5 октября подсчитаны результаты с 2 283 избирательных участков из 3 061. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. Результаты партий: Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295219675_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_d6e70e46cf3b1fa6f60038e5624b9f8c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, цик грузии, выборы в местные органы власти в грузии
грузия, политика, новости, цик грузии, выборы в местные органы власти в грузии

"Грузинская мечта" набрала более 80% голосов по всей стране – новые данные ЦИК

11:16 05.10.2025 (обновлено: 11:57 05.10.2025)
© photo: Sputnik / StringerМуниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года
Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует во всех 64 муниципалитетах по предварительным результатам выборов в органы местного самоуправления – 80,79%.
К утру 5 октября подсчитаны результаты с 2 283 избирательных участков из 3 061. Явка избирателей Грузии на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.
Результаты партий:
"Родина, язык, вера" №1 – 0,377 % (4357 )
"Консерваторы за Грузию" №3 – 2,764 % (31914)
"Наша единая Грузия" №5 – 0,412 % (4760)
"Свободная Грузия" №7 – 0,325 % (3751)
"Альянс патриотов Грузии" №8 – 0,845 % (9752)
"Сильная Грузия – Лело" №9 – 6,77 % (78181)
"Грузия" №11 – 0,152 % (1754 )
"Партия зеленых" №12 – 0,168 % (1935)
"Народная власть" №14 – 0,236 % (2720)
"Гахария за Грузию" №25 – 3,87 % (44692)
"Гирчи" №36 – 3,292 % (38 012 )
"Грузинская мечта" №41 – 80,79 % (93 2916)
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0