Иностранные спецслужбы стоят за призывами к свержению власти в Грузии - президент
В последние дни грузинское общество стало свидетелем актов вандализма и призывов к этому, заявил президент 05.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. За вчерашними беспорядками и призывами к свержению власти в Грузии стоят иностранные спецслужбы - случившееся никому не сойдет с рук, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге. Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадал 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов акции. По словам президента, в последние дни грузинское общество стало свидетелем актов вандализма и призывов к этому. Что касается выборов, то они, по словам президента, прошли в соответствии с высокими стандартами. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. За вчерашними беспорядками и призывами к свержению власти в Грузии стоят иностранные спецслужбы - случившееся никому не сойдет с рук, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге.
Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадал 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов акции.
"Силы, организованные иностранными спецслужбами, призывали граждан Грузии к свержению власти. Это никому не сойдет с рук, на это последует жесткий ответ", — заявил Кавелашвили.
По словам президента, в последние дни грузинское общество стало свидетелем актов вандализма и призывов к этому.
Что касается выборов, то они, по словам президента, прошли в соответствии с высокими стандартами.
"Выборы прошли в соответствии с самыми высокими стандартами демократии, за что я хотел бы выразить благодарность Центральной избирательной комиссии Грузии ", — отметил Кавелашвили.
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.