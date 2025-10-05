https://sputnik-georgia.ru/20251005/inostrannye-spetssluzhby-stoyat-za-prizyvami-k-sverzheniyu-vlasti-v-gruzii---prezident-295258094.html

Иностранные спецслужбы стоят за призывами к свержению власти в Грузии - президент

Иностранные спецслужбы стоят за призывами к свержению власти в Грузии - президент

Sputnik Грузия

В последние дни грузинское общество стало свидетелем актов вандализма и призывов к этому, заявил президент 05.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-05T15:29+0400

2025-10-05T15:29+0400

2025-10-05T15:29+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

новости

грузия

политика

михаил кавелашвили

акции протеста

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/18/294263409_0:28:2048:1180_1920x0_80_0_0_d20a0f6bce3f607e5193620832a871f7.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. За вчерашними беспорядками и призывами к свержению власти в Грузии стоят иностранные спецслужбы - случившееся никому не сойдет с рук, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на брифинге. Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадал 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов акции. По словам президента, в последние дни грузинское общество стало свидетелем актов вандализма и призывов к этому. Что касается выборов, то они, по словам президента, прошли в соответствии с высокими стандартами. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, михаил кавелашвили, акции протеста, выборы в местные органы власти в грузии