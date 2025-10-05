https://sputnik-georgia.ru/20251005/kandidaty-v-mery-ot-gruzinskoy-mechty-pobedili-v-pyati-krupnykh-gorodakh-gruzii--tsik-295253359.html
Кандидаты в мэры от "Грузинской мечты" победили в пяти крупных городах Грузии – ЦИК
Кандидаты в мэры от "Грузинской мечты" победили в пяти крупных городах Грузии – ЦИК
Sputnik Грузия
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 4 октября. Явка избирателей составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T11:48+0400
2025-10-05T11:48+0400
2025-10-05T11:48+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
политика
новости
тбилиси
рустави
кутаиси
каха каладзе
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295219858_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_4abfe77d01d8f46329f2c6399a02f824.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мэрами Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти после подсчета голосов с 98% избирательных участков избраны кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", сообщили в Центральной избирательной комиссии. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 4 октября. Явка избирателей составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. "Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% проголосовавших избирателей по Грузии. В частности, согласно предварительным результатам ЦИК, мэром Рустави станет Нино Лацабидзе, набравшая 91,933% голосов (30 962 голоса). В Кутаиси победил Давид Эремеишвили. Он набрал 85,649% голосов (37 635 голосов). На выборах мэра Батуми Георгий Цинцадзе получил 80,616% голосов горожан (42 815 голосов). На выборах мэра Поти единственным кандидатом на пост мэра был действующий градоначальник Бека Вачарадзе. По данным ЦИК, он получил 100% голосов (14 431 голос). Что касается столицы, то Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси, набрав 71,58% голосов и получив 214 872 голоса. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3 061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
рустави
кутаиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295219858_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_1493aed600dea65ba832677629c2cf62.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, тбилиси, рустави, кутаиси, каха каладзе, выборы в местные органы власти в грузии
грузия, политика, новости, тбилиси, рустави, кутаиси, каха каладзе, выборы в местные органы власти в грузии
Кандидаты в мэры от "Грузинской мечты" победили в пяти крупных городах Грузии – ЦИК
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 4 октября. Явка избирателей составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мэрами Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти после подсчета голосов с 98% избирательных участков избраны кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 4 октября. Явка избирателей составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. "Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% проголосовавших избирателей по Грузии.
В частности, согласно предварительным результатам ЦИК, мэром Рустави станет Нино Лацабидзе, набравшая 91,933% голосов (30 962 голоса). В Кутаиси победил Давид Эремеишвили. Он набрал 85,649% голосов (37 635 голосов).
На выборах мэра Батуми Георгий Цинцадзе получил 80,616% голосов горожан (42 815 голосов). На выборах мэра Поти единственным кандидатом на пост мэра был действующий градоначальник Бека Вачарадзе. По данным ЦИК, он получил 100% голосов (14 431 голос).
Что касается столицы, то Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси, набрав 71,58% голосов и получив 214 872 голоса.
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3 061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.