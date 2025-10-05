https://sputnik-georgia.ru/20251005/kandidaty-v-mery-ot-gruzinskoy-mechty-pobedili-v-pyati-krupnykh-gorodakh-gruzii--tsik-295253359.html

Кандидаты в мэры от "Грузинской мечты" победили в пяти крупных городах Грузии – ЦИК

Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 4 октября. Явка избирателей составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек 05.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Мэрами Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми и Поти после подсчета голосов с 98% избирательных участков избраны кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта", сообщили в Центральной избирательной комиссии. Выборы в органы местного самоуправления прошли в Грузии в субботу, 4 октября. Явка избирателей составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. "Грузинская мечта" получила поддержку 80,272% проголосовавших избирателей по Грузии. В частности, согласно предварительным результатам ЦИК, мэром Рустави станет Нино Лацабидзе, набравшая 91,933% голосов (30 962 голоса). В Кутаиси победил Давид Эремеишвили. Он набрал 85,649% голосов (37 635 голосов). На выборах мэра Батуми Георгий Цинцадзе получил 80,616% голосов горожан (42 815 голосов). На выборах мэра Поти единственным кандидатом на пост мэра был действующий градоначальник Бека Вачарадзе. По данным ЦИК, он получил 100% голосов (14 431 голос). Что касается столицы, то Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси, набрав 71,58% голосов и получив 214 872 голоса. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3 061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

