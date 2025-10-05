Критика состоявшихся выборов и призывы к диалогу - ЕС публикует заявление по Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20251005/kritika-sostoyavshikhsya-vyborov-i-prizyvy-k-dialogu---es-publikuet-zayavlenie-po-gruzii-295263280.html

05.10.2025

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии прошли на фоне подавления инакомыслия, нападений на независимые СМИ, принятия законов, направленных против гражданского общества, говорится в совместном заявлении верховного представителя ЕС Каи Каллас и еврокомиссара Марты Кос. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась. Часть участников акции попыталась взять штурмом резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В эту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции. В заявлении отмечается, что тюремное заключение оппозиционеров и активистов, а также поправки в Избирательный кодекс в пользу правящей партии серьезно снизили возможность проведения конкурентных выборов. Представители ЕС также отметили, что выборы бойкотировала значительная часть оппозиции, а явка избирателей была относительно низкой. Они также призвали грузинские власти освободить всех незаконно задержанных и начать диалог. "Мы призываем к спокойствию и сдержанности в период после выборов и призываем власти защитить свободу собраний и выражения мнений граждан. Необходим конструктивный и инклюзивный диалог с участием всех политических деятелей и представителей гражданского общества, и мы призываем все стороны воздержаться от насилия", - говорится в заявлении. В конце заявления его авторы осудили дезинформацию властей о роли ЕС в Грузии, а также личные нападки на посла ЕС. Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что за организаторами беспорядков в Тбилиси стоят иностранные спецслужбы. Граждане Грузии в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

