Минздрав Грузии сообщил число пострадавших на акции протеста 4 октября

Sputnik Грузия
05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T10:48+0400
2025-10-05T10:48+0400
2025-10-05T11:07+0400
10:48 05.10.2025 (обновлено: 11:07 05.10.2025)
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. В результате событий, произошедших в Тбилиси на акции протеста 4 октября, бригады скорой помощи доставили в медицинские учреждения шестерых пострадавших участников протестов и 21 сотрудника правоохранительных органов, сообщили в министерстве здравоохранения Грузии.
Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. Были столкновения.
Бригады скорой помощи оказали медицинскую помощь на месте около 30 пострадавшим.
"Госпитализированные пострадавшие имеют травмы различной степени тяжести. Состояние здоровья одного из сотрудников полиции оценивается как тяжелое", – заявили в Минздраве.
Некоторые из пострадавших проходят медицинское обследование и остаются под наблюдением врачей.
Задержанным организаторам акции протеста в Тбилиси Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе грозит до 9 лет тюрьмы за призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, свержению государственной власти, а также за организацию, руководство и участие в групповых актах насилия.