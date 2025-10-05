Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе задержаны в Тбилиси

https://sputnik-georgia.ru/20251005/murtaz-zodelava-i-irakliy-nadiradze-zaderzhany-mvd-295249458.html
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Полиция задержала двух членов "Национального движения" – Муртаза Зоделава и Ираклия Надирадзе.Задержание сопровождалось небольшой стычкой с полицией. Зоделава был одним из тех, кто призвал к "штурму" здания администрации президента. Также был задержан бывший сотрудник Департамента конституционной безопасности МВД Грузии Руслан Шамохия.Участники акции протеста в субботу вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В организационный комитет акции протеста вошли общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе. Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Груфзии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
