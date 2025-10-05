https://sputnik-georgia.ru/20251005/novyy-staryy-mer-tbilisi-put-futbolista-kaladze-v-bolshuyu-politiku-295243268.html

Новый "старый" мэр Тбилиси: путь футболиста Каладзе в большую политику

Новый "старый" мэр Тбилиси: путь футболиста Каладзе в большую политику

Sputnik Грузия

Среди предвыборных обещаний Каладзе – продолжение реформ транспортной политики, озеленение столицы, запуск трамвая, новые канатные дороги и даже строительство... 05.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-05T13:05+0400

2025-10-05T13:05+0400

2025-10-05T13:05+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

каха каладзе

каладзе - мэр "мечты"

грузия

новости

тбилиси

самтредия

киев

бидзина иванишвили

ануки арешидзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295228719_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3ee73d542439c199a47f241fe1ec3bff.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Один из самых популярных политиков Грузии Каха Каладзе был избран мэром Тбилиси в третий раз подряд. По предварительным данным ЦИК, действующий мэр грузинской столицы набрал более 70% голосов избирателей. В своей предвыборной программе Каладзе пообещал жителям Тбилиси продолжить реформирование транспортной политики, активно заниматься озеленением города, запустить трамвай, новые канатные дороги и даже построить "тбилисский Диснейленд" – самый масштабный парк аттракционов в регионе на территории дендрологического парка. Бывший футболист, которому 47 лет, смог набраться достаточного политического опыта – в активной политике он уже почти 15 лет. Каладзе – начало Каладзе родился 27 февраля 1978 года в городе Самтредиа. С детства увлекался футболом. В 11 лет начал играть в молодежной команде "Локомотива" в родном городе. В 16 лет Каха Каладзе перешел в "Динамо" Тбилиси. В 1993-1998 годах его команда пять раз выиграла чемпионат Грузии. Высшее образование действующий мэр получил в Тбилиси. Он окончил исторический факультет Тбилисского государственного университета имени Ив. Джавахишвили. Однако по профессии Каладзе так и не работал, отдав предпочтение футбольной карьере. В 1998 году Каха Каладзе подписал контракт с украинским клубом "Динамо" Киев. Его команда за три года трижды выиграла премьер-лигу Украины и Кубок Украины. В 2001 году он становится футболистом итальянского клуба "Милан", превратившись в самого дорогого грузинского футболиста – "Милан" заплатил за его трансфер "Динамо" Киев 16 миллионов евро. Играя в составе "Милана", Каладзе стал первым грузинским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Во время игры в клубе "Милан" кандидат в мэры Тбилиси был лицом Armani и Ferrari. Параллельно с футбольной карьерой, Каладзе занялся бизнесом. В 2007 году он основал инвестиционную группу "Кала Капитал", а в 2008 стал членом попечительского совета грузинского "Прогресс банка". В том же году у него появился благотворительный фонд "Кала Фонд". В 2010 году Каладзе перешел из "Милана" в другой итальянский футбольный клуб – "Дженоа", где играл вплоть до завершения карьеры в 2012 году. Каладзе в политике В 2011 году Каладзе занялся политикой. Он стал членом партии "Грузинская мечта", основанной грузинским миллиардером Бидзиной Иванишвили. В 2012 году Каладзе выиграл выборы в своем родном городе Самтредиа, став депутатом парламента Грузии. В тот же год он занял пост министра энергетики страны. В 2017-м Каладзе решил попробовать свои силы в качестве мэра столицы. Тогда кандидат от правящей партии смог одержать убедительную победу в первом же туре местных выборов, набрав 51,13% голосов избирателей. Во второй раз Каладзе избрали мэром столицы в 2021 году. Семья Что касается семейного положения Каладзе, то один из самых рейтинговых политиков женат на бывшей модели и экс-танцовщице, ныне успешном дизайнере одежды Ануки Арешидзе. Пара воспитывает четверых сыновей – Левана, Кахабера, Ваче и Николаса. Трое из них родились в Милане, а младший, Николас, – в Париже. Леван идет по стопам отца и профессионально играет в футбол. Выступает за родной для семьи клуб "Самтредиа". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

самтредия

киев

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

каха каладзе, каладзе - мэр "мечты", грузия, новости, тбилиси, самтредия, киев, бидзина иванишвили, ануки арешидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, выборы в местные органы власти в грузии, выборы в грузии в объективе sputnik, выборы, местные выборы, местные выборы, выборы мэра тбилиси