Об алкоголизме в Грузии предпочитают не говорить? - видео

На фоне развитой в Грузии культуры виноделия в стране мало говорят об алкоголизме. Эта проблема широко не обсуждается, хотя в реальности существует.
Директор тбилисского лечебного центра "Карабадини" Нино Модебадзе утверждала, что в Грузии в алкоголе “утопает больше людей”, чем в море. При этом в Грузии на улицах пьют не часто, в основном дома и в ресторанах.В стране даже не ведется статистика, как много людей страдают алкоголизмом. Нет в Грузии как таковых и вытрезвителей. В то же время есть реабилитационные центры, где людям помогают справиться с зависимостью от алкоголя.
14:10 05.10.2025 (обновлено: 14:16 06.10.2025)
На фоне развитой в Грузии культуры виноделия в стране мало говорят об алкоголизме. Эта проблема широко не обсуждается, хотя в реальности существует.
Директор тбилисского лечебного центра "Карабадини" Нино Модебадзе утверждала, что в Грузии в алкоголе “утопает больше людей”, чем в море. При этом в Грузии на улицах пьют не часто, в основном дома и в ресторанах.
В стране даже не ведется статистика, как много людей страдают алкоголизмом. Нет в Грузии как таковых и вытрезвителей. В то же время есть реабилитационные центры, где людям помогают справиться с зависимостью от алкоголя.