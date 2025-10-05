https://sputnik-georgia.ru/20251005/ob-alkogolizme-v-gruzii-predpochitayut-ne-govorit---video-295267796.html

Об алкоголизме в Грузии предпочитают не говорить? - видео

На фоне развитой в Грузии культуры виноделия в стране мало говорят об алкоголизме. Эта проблема широко не обсуждается, хотя в реальности существует. 05.10.2025, Sputnik Грузия

Директор тбилисского лечебного центра "Карабадини" Нино Модебадзе утверждала, что в Грузии в алкоголе “утопает больше людей”, чем в море. При этом в Грузии на улицах пьют не часто, в основном дома и в ресторанах.В стране даже не ведется статистика, как много людей страдают алкоголизмом. Нет в Грузии как таковых и вытрезвителей. В то же время есть реабилитационные центры, где людям помогают справиться с зависимостью от алкоголя.

