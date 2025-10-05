https://sputnik-georgia.ru/20251005/oruzhie-i-vzryvchatka-izyaty-v-tbilisi-sled-vedet-na-ukrainu---sgb-295262194.html
Оружие и взрывчатка изъяты в Тбилиси, след ведет на Украину – СГБ
19:23 05.10.2025 (обновлено: 19:37 05.10.2025)
СГБ удалось обезвредить группу лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии изъяла большое количество оружия и взрывчатки с детонатором, которые были спрятаны в лесу недалеко от Тбилиси и предназначались для диверсии в день выборов 4 октября, заявление было сделано на брифинге.
Согласно материалам дела, по заданию выходца из Грузии – представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, – гражданин Грузии, некий Б.Ч., приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
"По имеющимся оперативным данным, указанные боеприпасы планировалось использовать для совершения диверсий параллельно с организованным групповым насилием и попыткой захвата президентского дворца в Тбилиси 4 октября", – говорится в заявлении.
Службе госбезопасности удалось обезвредить группу лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси.
Также установлено лицо, которое по поручению Б. Ч. изготовило дистанционный детонатор. Он уже доставлен в Службу госбезопасности, проводятся следственные действия.
Обвиняемый Б. Ч. также будет привлечен к ответственности в качестве обвиняемого за совершение указанного преступления. Он объявлен в розыск.
"Сегодня на рассвете в его квартире был проведен обыск, в ходе которого был изъят телефон, которым он пользовался во время пребывания в Грузии. В результате осмотра телефона была изъята одна из главных улик – несколько видеозаписей, на которых Б. Ч. показывает пока не установленному следствием лицу приобретенное им оружие и боеприпасы", – говорится в заявлении.
Ведется интенсивная работа по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.
Следствие ведется по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".
Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.