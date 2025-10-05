https://sputnik-georgia.ru/20251005/oruzhie-i-vzryvchatka-izyaty-v-tbilisi-sled-vedet-na-ukrainu---sgb-295262194.html

Оружие и взрывчатка изъяты в Тбилиси, след ведет на Украину – СГБ

СГБ удалось обезвредить группу лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси 05.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Служба госбезопасности Грузии изъяла большое количество оружия и взрывчатки с детонатором, которые были спрятаны в лесу недалеко от Тбилиси и предназначались для диверсии в день выборов 4 октября, заявление было сделано на брифинге. Согласно материалам дела, по заданию выходца из Грузии – представителя одной из воинских частей, действующих на территории Украины, – гражданин Грузии, некий Б.Ч., приобрел большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Службе госбезопасности удалось обезвредить группу лиц, которые должны были доставить указанные боеприпасы и взрывчатые вещества в центр Тбилиси. Также установлено лицо, которое по поручению Б. Ч. изготовило дистанционный детонатор. Он уже доставлен в Службу госбезопасности, проводятся следственные действия. Обвиняемый Б. Ч. также будет привлечен к ответственности в качестве обвиняемого за совершение указанного преступления. Он объявлен в розыск. Ведется интенсивная работа по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению. Следствие ведется по статье "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств". Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

