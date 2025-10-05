https://sputnik-georgia.ru/20251005/papuashvili-bryussel-i-evropeyskie-chinovniki-molchat-o-popytke-perevorota-v-tbilisi-295262033.html

Папуашвили: Брюссель и европейские чиновники молчат о попытке переворота в Тбилиси

Папуашвили: Брюссель и европейские чиновники молчат о попытке переворота в Тбилиси

Папуашвили: Брюссель и европейские чиновники молчат о попытке переворота в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Брюссель и официальные лица из Европы продолжают хранить молчание и не спешат осудить вчерашние события в Тбилиси – попытку госпереворота, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили на брифинге. Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов акции. По словам Папуашвили, звучали лишь лозунги в поддержку преступления и общие, пустые фразы о демократии и свободе, что выглядело особенно цинично на фоне массового преступления, за которым весь мир наблюдал в прямом эфире. "Мы увидели скоординированную информационную поддержку попытки переворота, когда хорошо известные обществу лица публиковали одинаковые тексты, касающиеся Грузии. Как факт, это было вырвано из контекста, так как было видно, что вчерашняя попытка госпереворота оказалась бы неудачной", – отметил Папуашвили. По его словам, общество давно сняло розовые очки и прекрасно видит, в чем суть фальшивой поддержки со стороны этих людей. Президент Молдовы Майя Санду выразила поддержку участникам беспорядков в Грузии, в результате которых пострадали более десятка полицейских. Как написала Санду, ее мысли в субботний вечер были с грузинским народом, который защищал свободу и свое европейское будущее. Ранее ответственность за произошедшее в Тбилиси премьер Грузии возложил на посла Евросоюза, поскольку, по его словам, представители ЕС поддерживали попытки свержения конституционного строя в стране.

