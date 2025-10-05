https://sputnik-georgia.ru/20251005/politsiya-zaderzhala-pyaterykh-organizatorov-aktsii-protesta-v-tbilisi--295250517.html
Полиция задержала пятерых организаторов акции протеста в Тбилиси
Полиция задержала пятерых организаторов акции протеста в Тбилиси
05.10.2025
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Полиция задержала пятерых организаторов акции протеста в Тбилиси — общественного деятеля Паату Бурчуладзе, члена "Нацдвижения" Ираклия Надирадзе, экс-прокурора Муртаза Зоделава, члена "Стратегии Агмашенебели" Паату Манджгаладзе и полковника Лашу Беридзе, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.Участники акции протеста в субботу 4 октября вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 14 сотрудников полицииМинистерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Груфзии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
02:41 05.10.2025 (обновлено: 02:43 05.10.2025)
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Полиция задержала пятерых организаторов акции протеста в Тбилиси — общественного деятеля Паату Бурчуладзе, члена "Нацдвижения" Ираклия Надирадзе, экс-прокурора Муртаза Зоделава, члена "Стратегии Агмашенебели" Паату Манджгаладзе и полковника Лашу Беридзе, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
Участники акции протеста в субботу 4 октября вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 14 сотрудников полиции
Министерство внутренних дел Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Груфзии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта.