Попытка устроить "Майдан" в Грузии провалилась – Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Очередная, уже пятая, попытка бывшей правящей партии "Единое национальное движение" устроить в Грузии "Майдан" провалилась, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе на брифинге в офисе "Грузинской мечты". Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадал 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов акции. Кроме того, по словам Кобахидзе, необходимо нейтрализовать коллективное "Национальное движение", а также иностранную агентуру, чтобы в Грузии наконец-то установилась полностью здоровая и стабильная демократическая политическая система. "Мы несем ответственность перед более чем 1,1 млн избирателей и должны полностью нейтрализовать эту политическую силу", – заявил Кобахидзе. По словам премьера, многие должны ждать наказания за насилие, совершенное ими в отношении государства и правоохранительных органов, никто не останется безнаказанным. Как подчеркнул премьер, закон будет действовать в отношении них очень строго. По словам премьера, на выборах 4 октября провалился план "глубинного государства" заменить "Единое национальное движение" на "Лело" и "Гахария за Грузию". Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

