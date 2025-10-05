Ртвели 2025: сколько винограда переработали винзаводы в Кахети

https://sputnik-georgia.ru/20251005/rtveli-2025-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-v-kakheti-295232055.html
В этом году в регионе Кахети ожидается урожай в 200-250 тысяч тонн винограда 05.10.2025
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к 4 октября переработали до 191 тысячи тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы активно проходит во всех муниципалитетах региона Кахети. Ежедневная переработка винограда превышает 10 тысяч тонн. К этому времени виноград на заводы сдали до 14 тысяч фермеров. По данным Агентства, переработано до 93 тысяч тонн "ркацители", до 86 тысяч тонн "саперави" и других сортов винограда. С 2020 года правительство Грузии ежегодно субсидирует сбор винограда, чтобы поддержать фермеров, сохранить качество винограда и способствовать устойчивому развитию винодельческой отрасли. В 2025 году процесс субсидирования видоизменили. В частности, правительство Грузии приняло решение прекратить субсидирование частных винодельческих компаний во время сбора урожая 2025 года. В том случае, если частный сектор не сможет закупить весь урожай, это сделает госкомпания. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети и завершается в горных регионах страны. В 2025 году в Кахети ожидается сбор 200-250 тысяч тонн винограда. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тысяч тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.
