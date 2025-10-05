https://sputnik-georgia.ru/20251005/stoimost-bitkoina-ustanovila-novyy-rekord-295258558.html

Стоимость биткоина установила новый рекорд

Стоимость биткоина установила новый рекорд

Sputnik Грузия

Несмотря на то, что цена на криптовалюту регулярно колеблется, в целом она продолжает расти и бьет рекорды 05.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-05T17:47+0400

2025-10-05T17:47+0400

2025-10-05T17:48+0400

новости

экономика

в мире

биткоин

мир криптовалют: как делать деньги из воздуха

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160514_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_e25d38ebf27be16df11e069fff7f5d25.jpg

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стоимость биткоина увеличивается в воскресенье, показатель впервые превысил отметку в 125 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 13:24 по минскому времени биткоин дорожал на 0,59% за сутки – до 123 010,89 доллара. Утром его максимальная цена достигала 125 708,42 доллара.Предыдущий рекорд примерно в 124,5 тысячи был установлен в августе.Цена на криптовалюту поднимается пятый день подряд.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки стоимость биткоина росла на 0,57% – в среднем до 123 030,3 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, экономика, в мире, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха