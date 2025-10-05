https://sputnik-georgia.ru/20251005/stoimost-bitkoina-ustanovila-novyy-rekord-295258558.html
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Стоимость биткоина установила новый рекорд
Sputnik Грузия
Несмотря на то, что цена на криптовалюту регулярно колеблется, в целом она продолжает расти и бьет рекорды 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T17:47+0400
2025-10-05T17:47+0400
2025-10-05T17:48+0400
новости
экономика
в мире
биткоин
мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160514_0:106:2048:1258_1920x0_80_0_0_e25d38ebf27be16df11e069fff7f5d25.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стоимость биткоина увеличивается в воскресенье, показатель впервые превысил отметку в 125 тысяч долларов, следует из данных торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 13:24 по минскому времени биткоин дорожал на 0,59% за сутки – до 123 010,89 доллара. Утром его максимальная цена достигала 125 708,42 доллара.Предыдущий рекорд примерно в 124,5 тысячи был установлен в августе.Цена на криптовалюту поднимается пятый день подряд.По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки стоимость биткоина росла на 0,57% – в среднем до 123 030,3 доллара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0d/251160514_116:0:1933:1363_1920x0_80_0_0_bc4c51bb81b0ad3255665a84a1cb7f83.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, экономика, в мире, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
новости, экономика, в мире, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
Стоимость биткоина установила новый рекорд
17:47 05.10.2025 (обновлено: 17:48 05.10.2025)
Несмотря на то, что цена на криптовалюту регулярно колеблется, в целом она продолжает расти и бьет рекорды
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Стоимость биткоина увеличивается в воскресенье, показатель впервые превысил отметку в 125 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 13:24 по минскому времени биткоин дорожал на 0,59% за сутки – до 123 010,89 доллара. Утром его максимальная цена достигала 125 708,42 доллара.
Предыдущий рекорд примерно в 124,5 тысячи был установлен в августе.
Цена на криптовалюту поднимается пятый день подряд.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, за сутки стоимость биткоина росла на 0,57% – в среднем до 123 030,3 доллара.