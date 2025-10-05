https://sputnik-georgia.ru/20251005/tsentr-tbilisi-otkryt---aktsiya-protesta-zavershena-295250344.html

Центр Тбилиси открыт - акция протеста завершена

05.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Автомобильное движение на проспекте Руставели и площади Свободы полностью восстановлено, акция протеста, которая длилась около 10 часов, завершена, ее главные организаторы задержаны. Акция протеста, анонсированная как "мирное свержение власти" и "мирная революция флагов", собравшая тысячи сторонников и проходившая параллельно с выборами в органы местной власти, уже к вечеру превратилась в противостояние с полицией и попытку штурма здания администрации президента Грузии. К попытке "штурма" здания администрации президента призвал один из организаторов, бывший Генпрокурор Грузии Муртаз Зоделава. Именно он с трибуны призвал мужчин акции пойти к администрации президента и получить "ключи от Дворца президента". Участникам удалось сломать решетки и проникнуть во во двор администрации президента, однако уже вскоре на месте был отряд спецназа и попытка штурма была пресечена силами полиции с применением водометов и других спецсредств. После этого несколько часов длилось противостояние сотрудников полиции и агрессивно настроенной группой протестующих, которые закрывали лицо масками. В результате пострадали 14 сотрудников полиции, один из них в тяжелом состоянии был доставлен в клинику. Организаторы же вернулись на площадь Свободы и после сначала призвали поредевшие ряды участников акции идти к офису партии власти, а потом к зданию парламента Грузии. Организаторы Муртаз Зоделава и член "Нацдвижения" Ираклий Киртадзе остались там, а вот еще один организатор — 75-летний Паата Бурчуладзе в тяжелом состоянии был доставлен в клинику. Штурм здания администрации президента осудили как в партии власти, пообещав арестовать всех переступивших закон, так и оппозициионные партии "Гахария за Грузию" и "Сильная Грузия – Лело", а также ряд общественных организаций и пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. МВД Грузии по делу о попытке штурма здания администрации президента возбудило уголовное дело против участников и организаторов акций по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям, что подразумевает нападение на полицейского, призыв к смене или свержению власти, повреждение вещи, организацию группового насилия или участия в нем, а также попытку штурма или блокирования стратегического объекта. На данный момент задержаны главные организаторы акции и часть ее участников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

