https://sputnik-georgia.ru/20251005/utro-v-tbilisi-posle-nochnykh-protestov---foto-295256579.html

Утро в Тбилиси после ночных протестов - фото

Утро в Тбилиси после ночных протестов - фото

Sputnik Грузия

После напряжённой ночи в Тбилиси наступило относительное спокойствие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий беспорядков и погромов в центре столицы 05.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-05T12:04+0400

2025-10-05T12:04+0400

2025-10-05T15:00+0400

выборы в местные органы власти в грузии 2025

фотоленты

новости грузии в фотографиях

грузия

общество

тбилиси

выборы в местные органы власти в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295255703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d5cb235eea8073331ec837821ba91ee.jpg

Район президентского дворца, где прошли самые ожесточённые столкновения с полицией, утром начал приходить в порядок. На месте работала спецтехника, коммунальные службы убирали мусор, остатки сожжённой мебели и следы поджогов.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, общество, тбилиси, выборы в местные органы власти в грузии, фото