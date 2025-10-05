Утро в Тбилиси после ночных протестов - фото
12:04 05.10.2025 (обновлено: 15:00 05.10.2025)
После напряжённой ночи в Тбилиси наступило относительное спокойствие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий беспорядков и погромов в центре столицы
Район президентского дворца, где прошли самые ожесточённые столкновения с полицией, утром начал приходить в порядок. На месте работала спецтехника, коммунальные службы убирали мусор, остатки сожжённой мебели и следы поджогов.
© photo: Sputnik / Stringer
Спецтехника расчищает улицу у президентского дворца.
© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik
Разрушенное металлическое ограждение остаётся на месте.
© photo: Sputnik / Stringer
Коммунальные службы собирают мусор после ночных беспорядков.
© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Фасад одного из кафе — накануне отсюда брали мебель для костров.
© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
Рабочие моют тротуары от копоти и грязи.
© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
Спокойствие утром контрастирует с ночным хаосом.
