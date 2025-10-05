Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251005/utro-v-tbilisi-posle-nochnykh-protestov---foto-295256579.html
Утро в Тбилиси после ночных протестов - фото
Утро в Тбилиси после ночных протестов - фото
Sputnik Грузия
После напряжённой ночи в Тбилиси наступило относительное спокойствие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий беспорядков и погромов в центре столицы 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T12:04+0400
2025-10-05T15:00+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
фотоленты
новости грузии в фотографиях
грузия
общество
тбилиси
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295255703_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d5cb235eea8073331ec837821ba91ee.jpg
Район президентского дворца, где прошли самые ожесточённые столкновения с полицией, утром начал приходить в порядок. На месте работала спецтехника, коммунальные службы убирали мусор, остатки сожжённой мебели и следы поджогов.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/05/295255703_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_b931c5eb46e1eea0bbc6bd7e5ef08e90.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, общество, тбилиси, выборы в местные органы власти в грузии, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, грузия, общество, тбилиси, выборы в местные органы власти в грузии, фото

Утро в Тбилиси после ночных протестов - фото

12:04 05.10.2025 (обновлено: 15:00 05.10.2025)
Подписаться
После напряжённой ночи в Тбилиси наступило относительное спокойствие. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий беспорядков и погромов в центре столицы
Район президентского дворца, где прошли самые ожесточённые столкновения с полицией, утром начал приходить в порядок. На месте работала спецтехника, коммунальные службы убирали мусор, остатки сожжённой мебели и следы поджогов.
© photo: Sputnik / Stringer

Спецтехника расчищает улицу у президентского дворца.

Спецтехника расчищает улицу у президентского дворца. - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Спецтехника расчищает улицу у президентского дворца.

© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik

Разрушенное металлическое ограждение остаётся на месте.

Разрушенное металлическое ограждение остаётся на месте. - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik

Разрушенное металлическое ограждение остаётся на месте.

© photo: Sputnik / Stringer

Коммунальные службы собирают мусор после ночных беспорядков.

Коммунальные службы собирают мусор после ночных беспорядков. - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Коммунальные службы собирают мусор после ночных беспорядков.

© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer

Фасад одного из кафе — накануне отсюда брали мебель для костров.

Фасад одного из кафе — накануне отсюда брали мебель для костров. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Фасад одного из кафе — накануне отсюда брали мебель для костров.

© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие моют тротуары от копоти и грязи.

Рабочие моют тротуары от копоти и грязи. - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Рабочие моют тротуары от копоти и грязи.

© photo: Sputnik / StringerПоследствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии
Последствия беспорядков и погромов в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer
© photo: Sputnik / Stringer

Спокойствие утром контрастирует с ночным хаосом.

Спокойствие утром контрастирует с ночным хаосом. - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Спокойствие утром контрастирует с ночным хаосом.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0