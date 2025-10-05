https://sputnik-georgia.ru/20251005/v-tbilisi-izyato-oruzhie-i-vzryvchatka---sgb-295261360.html

В Тбилиси изъято оружие и взрывчатка – СГБ

Служба госбезопасности Грузии изъяла большое количество оружия и взрывчатки с детонатором, предназначавшихся для диверсии 4 октября, сообщили на брифинге в ведомстве.

