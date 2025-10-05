https://sputnik-georgia.ru/20251005/vybory-v-gruzii-2025---predvaritelnye-rezultaty-tsik-so-vsekh-uchastkov-295254699.html
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 05.10.2025, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" после подсчета 100% голосов с 3 061 избирательного участка по всей Грузии набрала 81,689%. Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. Результаты партий: Что касается результатов по Тбилиси, то в сакребуло столицы прошли четыре партии: "Грузинская мечта" – 70,052%, "Сильная Грузия – Лело" - 9,938%, "Гирчи" – 7,698%, "Консерваторы за Грузию" – 4,308%. На выборах убедительную победу одержал действующий мэр Каха Каладзе – 71,612% голосов. На втором месте – представитель "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе, 12,274%, на третьем – "Гирчи" и Яго Хвичия, 7,636%. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Выборы в Грузии 2025 – предварительные результаты ЦИК со всех участков
14:08 05.10.2025 (обновлено: 15:04 05.10.2025)
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" после подсчета 100% голосов с 3 061 избирательного участка по всей Грузии набрала 81,689%.
Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.
"Родина, язык, вера" №1 – 0,327 % (4427 )
"Консерваторы за Грузию" №3 – 2,612 % (35 312)
"Наша единая Грузия" №5 – 0,396 % (5357)
"Свободная Грузия" №7 – 0,281 % (3803)
"Альянс патриотов Грузии" №8 – 0,813 % (10 997)
"Сильная Грузия – Лело" №9 – 6,715 % (90 790)
"Грузия" №11 – 0,13 % (1759 )
"Партия зеленых" №12 – 0,143 % (1932)
"Народная власть" №14 – 0,249 % (3363)
"Гахария за Грузию" №25 – 3,384 % (49815)
"Гирчи" №36 – 2,962 % (40 037 )
"Грузинская мечта" №41 – 81,689 % (1 104 545).
Что касается результатов по Тбилиси, то в сакребуло столицы прошли четыре партии: "Грузинская мечта" – 70,052%, "Сильная Грузия – Лело" - 9,938%, "Гирчи" – 7,698%, "Консерваторы за Грузию" – 4,308%.
На выборах убедительную победу одержал действующий мэр Каха Каладзе – 71,612% голосов. На втором месте – представитель "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе, 12,274%, на третьем – "Гирчи" и Яго Хвичия, 7,636%.
Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.
Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок.
За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.