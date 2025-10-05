https://sputnik-georgia.ru/20251005/vybory-v-gruzii-2025---predvaritelnye-rezultaty-tsik-so-vsekh-uchastkov-295254699.html

Выборы в Грузии 2025 – предварительные результаты ЦИК со всех участков

Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло 05.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта" после подсчета 100% голосов с 3 061 избирательного участка по всей Грузии набрала 81,689%. Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек. Результаты партий: Что касается результатов по Тбилиси, то в сакребуло столицы прошли четыре партии: "Грузинская мечта" – 70,052%, "Сильная Грузия – Лело" - 9,938%, "Гирчи" – 7,698%, "Консерваторы за Грузию" – 4,308%. На выборах убедительную победу одержал действующий мэр Каха Каладзе – 71,612% голосов. На втором месте – представитель "Сильная Грузия – Лело" Ираклий Купрадзе, 12,274%, на третьем – "Гирчи" и Яго Хвичия, 7,636%. Избиратели в субботу выбирали в 64 городах и районах мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Принять участие в голосовании могли проживающие в стране 3 513 818 граждан Грузии в возрасте от 18 лет. Для них был открыт 3061 избирательный участок. За ходом выборов наблюдали представители 28 международных и 27 местных организаций. Выборы освещали более 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

