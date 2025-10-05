https://sputnik-georgia.ru/20251005/vybory-v-gruzii-proshli-bez-narusheniy--mezhdunarodnye-nablyudateli-295262397.html

Выборы в Грузии прошли без нарушений – международные наблюдатели

Выборы в Грузии прошли без нарушений – международные наблюдатели

05.10.2025

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2025 года в Грузии прошли в условиях свободы, справедливости, конкуренции и прозрачности, заявили наблюдатели из Франции на совместном брифинге. Наблюдатели также отметили, что не были свидетелями нарушений, и результаты, опубликованные ЦИК, соответствуют действительности. По их словам, на каждом участке было по три-четыре представителя от оппозиционных партий, которые также не заметили нарушений. Наблюдатели также обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно. За ходом выборов 4 октября наблюдали более 80 наблюдателей, 28 международных организаций и более 8 тысяч наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещали до тысячи журналистов от 73 СМИ. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 81,689% голосов, и ни в одном из 64 муниципалитетов не будет второго тура. Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

