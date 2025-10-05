Грузия
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
Выборы в Грузии прошли без нарушений – международные наблюдатели
05.10.2025
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2025 года в Грузии прошли в условиях свободы, справедливости, конкуренции и прозрачности, заявили наблюдатели из Франции на совместном брифинге. Наблюдатели также отметили, что не были свидетелями нарушений, и результаты, опубликованные ЦИК, соответствуют действительности. По их словам, на каждом участке было по три-четыре представителя от оппозиционных партий, которые также не заметили нарушений. Наблюдатели также обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно. За ходом выборов 4 октября наблюдали более 80 наблюдателей, 28 международных организаций и более 8 тысяч наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещали до тысячи журналистов от 73 СМИ. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 81,689% голосов, и ни в одном из 64 муниципалитетов не будет второго тура. Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
21:35 05.10.2025
Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года
Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года - Sputnik Грузия, 1920, 05.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
Наблюдатели обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2025 года в Грузии прошли в условиях свободы, справедливости, конкуренции и прозрачности, заявили наблюдатели из Франции на совместном брифинге.
Наблюдатели также отметили, что не были свидетелями нарушений, и результаты, опубликованные ЦИК, соответствуют действительности.

"Очень странно, когда на этом фоне мы читаем в новостях стран Западной Европы, что Грузия не полностью демократическое государство", – заявил наблюдатель из Франции Ален Жан Мари Аврил.

По их словам, на каждом участке было по три-четыре представителя от оппозиционных партий, которые также не заметили нарушений.
Наблюдатели также обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно.

"Когда мы пришли на избирательные участки, то были удивлены уровнем тех технологий, которые увидели. Был высокий уровень проверки и контроля. У нас нет подобного во Франции, как и во многих странах Европы. Мы были приятно удивлены и довольны", – заявил наблюдатель из Франции Франсуа-Мари Беноист.

За ходом выборов 4 октября наблюдали более 80 наблюдателей, 28 международных организаций и более 8 тысяч наблюдателей 27 местных организаций.
Выборы освещали до тысячи журналистов от 73 СМИ.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 81,689% голосов, и ни в одном из 64 муниципалитетов не будет второго тура.
Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.
