https://sputnik-georgia.ru/20251005/vybory-v-gruzii-proshli-bez-narusheniy--mezhdunarodnye-nablyudateli-295262397.html
Выборы в Грузии прошли без нарушений – международные наблюдатели
Выборы в Грузии прошли без нарушений – международные наблюдатели
Sputnik Грузия
Наблюдатели обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T21:35+0400
2025-10-05T21:35+0400
2025-10-05T21:35+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
новости
политика
франция
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295222745_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4c2f75b5488cea6d04fa1df417432be9.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2025 года в Грузии прошли в условиях свободы, справедливости, конкуренции и прозрачности, заявили наблюдатели из Франции на совместном брифинге. Наблюдатели также отметили, что не были свидетелями нарушений, и результаты, опубликованные ЦИК, соответствуют действительности. По их словам, на каждом участке было по три-четыре представителя от оппозиционных партий, которые также не заметили нарушений. Наблюдатели также обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно. За ходом выборов 4 октября наблюдали более 80 наблюдателей, 28 международных организаций и более 8 тысяч наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещали до тысячи журналистов от 73 СМИ. По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 81,689% голосов, и ни в одном из 64 муниципалитетов не будет второго тура. Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295222745_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_100e5b43f9b3068ed65b21fd19b79612.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, франция, выборы в местные органы власти в грузии
грузия, новости, политика, франция, выборы в местные органы власти в грузии
Выборы в Грузии прошли без нарушений – международные наблюдатели
Наблюдатели обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Выборы в органы местного самоуправления 2025 года в Грузии прошли в условиях свободы, справедливости, конкуренции и прозрачности, заявили наблюдатели из Франции на совместном брифинге.
Наблюдатели также отметили, что не были свидетелями нарушений, и результаты, опубликованные ЦИК, соответствуют действительности.
"Очень странно, когда на этом фоне мы читаем в новостях стран Западной Европы, что Грузия не полностью демократическое государство", – заявил наблюдатель из Франции Ален Жан Мари Аврил.
По их словам, на каждом участке было по три-четыре представителя от оппозиционных партий, которые также не заметили нарушений.
Наблюдатели также обратили внимание на новые технологии и оценили их положительно.
"Когда мы пришли на избирательные участки, то были удивлены уровнем тех технологий, которые увидели. Был высокий уровень проверки и контроля. У нас нет подобного во Франции, как и во многих странах Европы. Мы были приятно удивлены и довольны", – заявил наблюдатель из Франции Франсуа-Мари Беноист.
За ходом выборов 4 октября наблюдали более 80 наблюдателей, 28 международных организаций и более 8 тысяч наблюдателей 27 местных организаций.
Выборы освещали до тысячи журналистов от 73 СМИ.
По предварительным данным Центральной избирательной комиссии после подсчета данных со всех избирательных участков, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 81,689% голосов, и ни в одном из 64 муниципалитетов не будет второго тура.
Явка избирателей на местных выборах составила 40,93% – проголосовали 1 438 116 человек.