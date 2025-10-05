https://sputnik-georgia.ru/20251005/zaderzhannym-organizatoram-aktsii-protesta-i-besporyadkov-v-tbilisi-grozit-do-9-let-tyurmy-295251157.html
Задержанным организаторам акции протеста и беспорядков в Тбилиси грозит до 9 лет тюрьмы
Задержанным организаторам акции протеста и беспорядков в Тбилиси грозит до 9 лет тюрьмы
Sputnik Грузия
На основании полученных доказательств установлено, что во время акции протеста на площади Свободы организаторы озвучили призывы насильственного характера 05.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-05T09:45+0400
2025-10-05T09:45+0400
2025-10-05T11:05+0400
происшествия
новости
грузия
паата бурчуладзе
ираклий надирадзе
акции протеста
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295239092_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_d6cb3b4406276f44fa9a1b69c5bf9a45.jpg
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Задержанным организаторам акции протеста в Тбилиси Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе грозит до 9 лет тюрьмы за призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповых актах насилия, говорится в заявлении МВД Грузии. Общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были задержаны в ночь на воскресенье, 5 октября. На основании доказательств, полученных сотрудниками правоохранительных органов, а также изучения видеоматериалов, распространенных различными СМИ, установлено, что во время акции протеста на площади Свободы организаторы озвучили призывы насильственного характера. Подобные призывы звучали и до 4 октября текущего года. Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса Грузии: "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти", "Штурм и блокировка объекта стратегического или специального значения", "Уничтожение или повреждение вещи", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем". Информация о результатах расследования и новых подробностях будет предоставляться обществу поэтапно. Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 14 сотрудников полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/04/295239092_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_8a904f8dca9feeabaee1c1c66195280b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, акции протеста, мвд грузии
происшествия, новости, грузия, паата бурчуладзе, ираклий надирадзе, акции протеста, мвд грузии
Задержанным организаторам акции протеста и беспорядков в Тбилиси грозит до 9 лет тюрьмы
09:45 05.10.2025 (обновлено: 11:05 05.10.2025)
На основании полученных доказательств установлено, что во время акции протеста на площади Свободы организаторы озвучили призывы насильственного характера
ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Задержанным организаторам акции протеста в Тбилиси Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе грозит до 9 лет тюрьмы за призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповых актах насилия, говорится в заявлении МВД Грузии.
Общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были задержаны в ночь на воскресенье, 5 октября.
На основании доказательств, полученных сотрудниками правоохранительных органов, а также изучения видеоматериалов, распространенных различными СМИ, установлено, что во время акции протеста на площади Свободы организаторы озвучили призывы насильственного характера. Подобные призывы звучали и до 4 октября текущего года.
"МВД неоднократно призывало участников митинга соблюдать спокойствие и не выходить за рамки, установленные законом. Однако после призывов к насилию, прозвучавших на акции, несколько участников и организаторов сломали ограждение президентского дворца на Атонели и предприняли попытку захвата президентского дворца", – говорится в заявлении.
Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса Грузии: "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти", "Штурм и блокировка объекта стратегического или специального значения", "Уничтожение или повреждение вещи", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем".
"МВД начало расследование, изыскиваются все материалы и доказательства. Мы тщательно изучим данные всех лиц, присутствовавших на месте происшествия до призыва, а также тех, кто переместился позже. Мы изучим все видеозаписи, и если кто-либо будет признан виновным, в отношении всех будут приняты решения, соответствующие Уголовному кодексу", – заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе.
Информация о результатах расследования и новых подробностях будет предоставляться обществу поэтапно.
Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 14 сотрудников полиции.