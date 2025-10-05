https://sputnik-georgia.ru/20251005/zaderzhannym-organizatoram-aktsii-protesta-i-besporyadkov-v-tbilisi-grozit-do-9-let-tyurmy-295251157.html

Задержанным организаторам акции протеста и беспорядков в Тбилиси грозит до 9 лет тюрьмы

05.10.2025

ТБИЛИСИ, 5 окт — Sputnik. Задержанным организаторам акции протеста в Тбилиси Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделава, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе грозит до 9 лет тюрьмы за призывы к насильственному изменению конституционного строя Грузии, свержению государственной власти, а также в организации, руководстве и участии в групповых актах насилия, говорится в заявлении МВД Грузии. Общественный деятель Паата Бурчуладзе, член "Нацдвижения" Ираклий Надирадзе, экс-прокурор Муртаз Зоделава, член "Стратегии Агмашенебели" Паата Манджгаладзе и полковник Лаша Беридзе были задержаны в ночь на воскресенье, 5 октября. На основании доказательств, полученных сотрудниками правоохранительных органов, а также изучения видеоматериалов, распространенных различными СМИ, установлено, что во время акции протеста на площади Свободы организаторы озвучили призывы насильственного характера. Подобные призывы звучали и до 4 октября текущего года. Расследование ведется по статьям 317, 222, 225 и 187 Уголовного кодекса Грузии: "Призыв к насильственному изменению конституционного строя или свержению государственной власти", "Штурм и блокировка объекта стратегического или специального значения", "Уничтожение или повреждение вещи", "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем". Информация о результатах расследования и новых подробностях будет предоставляться обществу поэтапно. Участники акции протеста в субботу, 4 октября, вечером попытались ворваться во Дворец президента, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате противостояния пострадали 14 сотрудников полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

