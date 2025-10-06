https://sputnik-georgia.ru/20251006/295272281.html
СВО: Россия нанесла новый рекордный удар по Западной Украине
СВО: Россия нанесла новый рекордный удар по Западной Украине
Массированные российские удары по военным заводам, объектам энергетики и логистики ВСУ в Западной Украине уничтожают потенциальные площадки НАТО 06.10.2025
Вооруженные силы РФ 5 октября нанесли рекордный по масштабу удар 700 дронами и 52 ракетами по военно-промышленным, логистическим и энергетическим объектам противника – с географическим акцентом на Ивано-Франковск и Львов. Могущество российских ударов во втором полугодии 2025-го растет на глазах: рекорд 29 июня – 537 дронов и ракет, 20 сентября – 600 БПЛА и 40 ракет. Октябрьское достижение отражает потенциал российского ОПК, технологическое превосходство РФ над странами НАТО, трансформацию количества пусков в качество боевого поражения.По информации Минобороны РФ, 5 октября "нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу. Цели удара достигнуты".Во Львове уничтожен "индустриальный парк" Sparrow – средоточие новых предприятий ВПК и оружейных складов, перевалочная база западной военной помощи. Сожжен дотла еще один корпус завода "Мотор Сич" в Запорожье. "Нафтогаз" сообщил о массовых повреждениях на объектах газовой инфраструктуры в Ивано-Франковской и других областях – Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской. Противовоздушная оборона над Украиной практически не работала, американские ЗРК Patriot не справляются с российскими ракетами. Однако Генштаб ВСУ традиционно доложил об успешном отражении российского удара.Неадекватность и недоговороспособность киевского режима, его хозяев в Европе и Америке вынуждают Москву системно уничтожать военно-промышленный потенциал Украины (фактически – потенциал США и ЕС), логистическую и энергетическую базу ВСУ (склады вооружения, железнодорожные узлы и ТЭЦ). Методичные удары – эффективный инструмент принуждения Киева и НАТО к миру, на условиях РФ.Цели и средстваРазруха в тылу ВСУ прибавляет наступательной динамики российской армии на фронте, резко увеличивает расходы и потери коллективного Запада в прокси-войне. Так, 5 октября Польша и другие страны НАТО подняли в воздух истребители, чтобы превентивно защитить свое воздушное пространство от российских дронов и ракет, но прикрыть логистическую базу альянса во Львове и Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области не смогли. За одну ночь сгорели сотни миллионов долларов и евро, "вложенных" в войну. Это больно, и может быть еще больнее, поэтому на безрассудные вопли главного киевского лицедея: "Остановите Путина!" – уже никто на Западе не обращает внимания. Слишком близко к Жешуву прилетают российские ракеты (130 км).При отсутствии гарантий безнаказанности, лидеры ЕС на саммите в Копенгагене не смогли украсть, то есть согласовать, предоставление Украине "репарационного кредита" на 140 млрд евро за счет замороженных российских активов. Проект НАТО "воевать с Россией за российские деньги, чужими руками" заведомо обречен. Россия располагает широким спектром эффективных инструментов и жестких методов боевых действий. Пока не ставит целью "вбомбить" Украину/НАТО в каменный век, но способна сделать это.Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сегодня напомнил союзникам и противникам: Россия предпринимает значительные усилия для обеспечения равной и неделимой безопасности в Евразии. Важно сохранить и приумножить высокий миротворческий потенциал ВС России (включая, "Кинжалы", "Цирконы", "Ярсы", "Сарматы", "Посейдоны") на длительный исторический период – после украинского конфликта. Ведь хищнические привычки Запада и американские "Томагавки" еще долго будут отравлять жизнь многим странам, большинству населения планеты.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
Александр Хроленко
