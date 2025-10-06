https://sputnik-georgia.ru/20251006/chto-budet-s-kursom-natsvalyuty-gruzii-v-blizhayshie-polgoda--prognoz-biznes-assotsiatsii-295273279.html
Что будет с курсом нацвалюты Грузии в ближайшие полгода – прогноз Бизнес-ассоциации
21:56 06.10.2025 (обновлено: 22:23 06.10.2025)
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Большинство опрошенных грузинских компаний (70%) не ожидают изменения курса национальной валюты Грузии (лари) по отношению к доллару США в ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Делового климата за второй квартал Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.
Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 19 августа по 11 сентября 2025 года.
Согласно исследованию, 19% компаний ожидают обесценивания грузинского лари, а 10% – наоборот, его укрепления.
Кроме того, в этот период, по сравнению со вторым кварталом 2025 года, выросла (на 8 процентных пунктов) доля компаний, ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода.
А доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие 6 месяцев, снизилась на 10 процентных пунктов.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 октября в размере 2,7238 GEL/$1.