Что будет с курсом нацвалюты Грузии в ближайшие полгода – прогноз Бизнес-ассоциации

Согласно исследованию, 19% компаний ожидают обесценивания грузинского лари, а 10% – наоборот, ее укрепления

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Большинство опрошенных грузинских компаний (70%) не ожидают изменения курса национальной валюты Грузии (лари) по отношению к доллару США в ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Делового климата за второй квартал Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 19 августа по 11 сентября 2025 года. Кроме того, в этот период, по сравнению со вторым кварталом 2025 года, выросла (на 8 процентных пунктов) доля компаний, ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода. А доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие 6 месяцев, снизилась на 10 процентных пунктов. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 октября в размере 2,7238 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

