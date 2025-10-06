https://sputnik-georgia.ru/20251006/es-zakryvaet-glaza-na-pravdu--v-gruzii-raskritikovali-zayavlenie-bryusselya-po-vyboram-295265685.html

ЕС закрывает глаза на правду – в Грузии раскритиковали заявление Брюсселя по выборам

ЕС закрывает глаза на правду – в Грузии раскритиковали заявление Брюсселя по выборам

По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах 06.10.2025

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Евросоюз игнорирует реальные события в Грузии и вместо объективной оценки распространяет искаженную информацию, закрывая глаза на случаи насилия, что фактически означает поддержку радикальных действий, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Давид Матикашвили. Верховный представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос опубликовали совместное заявление по итогам выборов в Грузии. По их оценке, выборы в органы местного самоуправления прошли на фоне подавления инакомыслия, нападений на независимые СМИ и принятия законов, направленных против гражданского общества. Они также призвали отпустить незаконно задержанных, начать диалог и воздержаться от насилия все стороны. "Возникает множество вопросов, когда представители ЕС не желают видеть реальные события, происходящие в Грузии. Они пишут письма, содержание которых лишено правды. Фактически закрывают глаза на такие вещи, которые невозможно не заметить при объективной оценке", – заявил Матикашвили. По его словам, закрывать глаза на то, как в Тбилиси нападают на полицейских, или как пытаются ворваться в президентский дворец, – означает сочувствовать и поощрять насильников; что, по оценке депутата, является крайне тревожным фактором нынешней политической ситуации. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась: часть участников акции попыталась штурмовать резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В ту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

