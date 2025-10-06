https://sputnik-georgia.ru/20251006/glava-minzdrava-gruzii-obsudil-innovatsii-v-meditsine-na-mezhdunarodnom-kongresse-v-turtsii-295266405.html
Глава Минздрава Грузии обсудил инновации в медицине на международном конгрессе в Турции
Глава Минздрава Грузии обсудил инновации в медицине на международном конгрессе в Турции
06.10.2025
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе в рамках официального визита в Турцию принял участие в международном медицинском конгрессе, который объединил представителей здравоохранения разных стран и международных экспертов. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Грузии, основная цель конгресса – обмен современными подходами и лучшими практиками в медицине, обсуждение опыта стран-участниц и поощрение внедрения инновационных решений. Форум также способствует укреплению международного сотрудничества и обсуждению достигнутых результатов в интеграции различных медицинских систем. По словам Сарджвеладзе, подобные мероприятия имеют особое значение для Грузии, поскольку способствуют вовлечению страны в глобальные дискуссии и внедрению передового опыта. Конгресс прошел при поддержке первой леди Турции Эмине Эрдоган и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В нем приняли участие министры здравоохранения, ученые, представители академических кругов и международных организаций из разных стран мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
