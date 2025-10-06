https://sputnik-georgia.ru/20251006/gruzinskie-biznesmeny-planiruyut-rost-investitsiy--novyy-prognoz-295271191.html
Грузинские бизнесмены планируют рост инвестиций – новый прогноз
Грузинские бизнесмены планируют рост инвестиций – новый прогноз
Sputnik Грузия
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T18:57+0400
2025-10-06T18:57+0400
2025-10-06T18:57+0400
экономика
грузия
новости
бизнес
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268230243_0:258:1765:1251_1920x0_80_0_0_62dabbd1f08a5d59c5444414698d7be2.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Большинство компаний в Грузии (66%) планируют увеличить объем инвестиций в 2025 году по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании инвестиций Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).Исследование инвестиций в рамках индекса БАГ проводится два раза в год и рассматривает инвестиционную деятельность членов Бизнес-ассоциации Грузии и компаний, входящих в их группу. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Компании принимали участие в опросе с 19 августа по 11 сентября 2025 года. "В третьем квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом прогнозы инвестиций на 2025 год несколько улучшились: вместо 64% компаний, планировавших увеличить инвестиции в 2025 году, теперь планируют увеличить инвестиции 66%", – говорится в исследовании. По информации БАГ, 28% опрошенных компаний не ожидают изменения общего объема инвестиций, а 6% – ожидают снижения инвестиций. В исследовании отмечено, что среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2025 году зафиксированы в секторах торговли и услуг. В сфере услуг увеличить инвестиции планируют 70% опрошенных компаний, а в сфере торговли – 68%. Также в сфере промышленности рост инвестиций планируют 47% компаний, а в сфере строительства – 40%. Кроме того, 66% опрошенных компаний предполагают, что увеличат инвестиции в направление оборудования, 60% – ожидают рост инвестиций в отношении программного обеспечения и баз данных, а 50% – планируют инвестировать в здания-сооружения. Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268230243_7:275:1251:1208_1920x0_80_0_0_06314ee6fca7ea005f30bfecf1c7e1e6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, бизнес
экономика, грузия, новости, бизнес
Грузинские бизнесмены планируют рост инвестиций – новый прогноз
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Большинство компаний в Грузии (66%) планируют увеличить объем инвестиций в 2025 году по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании инвестиций Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ).
Исследование инвестиций в рамках индекса БАГ проводится два раза в год и рассматривает инвестиционную деятельность членов Бизнес-ассоциации Грузии и компаний, входящих в их группу. В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Компании принимали участие в опросе с 19 августа по 11 сентября 2025 года.
"В третьем квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом прогнозы инвестиций на 2025 год несколько улучшились: вместо 64% компаний, планировавших увеличить инвестиции в 2025 году, теперь планируют увеличить инвестиции 66%", – говорится в исследовании.
По информации БАГ, 28% опрошенных компаний не ожидают изменения общего объема инвестиций, а 6% – ожидают снижения инвестиций.
В исследовании отмечено, что среди отраслей самые оптимистичные ожидания относительно реализации инвестиций в 2025 году зафиксированы в секторах торговли и услуг.
В сфере услуг увеличить инвестиции планируют 70% опрошенных компаний, а в сфере торговли – 68%. Также в сфере промышленности рост инвестиций планируют 47% компаний, а в сфере строительства – 40%.
Кроме того, 66% опрошенных компаний предполагают, что увеличат инвестиции в направление оборудования, 60% – ожидают рост инвестиций в отношении программного обеспечения и баз данных, а 50% – планируют инвестировать в здания-сооружения.
Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера.