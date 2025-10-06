https://sputnik-georgia.ru/20251006/gruzinskomu-narodu-nuzhny-izvineniya-ot-evropeyskogo-soyuza--spiker-parlamenta-295263804.html
Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза – спикер парламента
Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза – спикер парламента
Sputnik Грузия
Председатель парламента призывал всех представителей Евросоюза воздержаться от распространения ложной информации 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T09:01+0400
2025-10-06T09:01+0400
2025-10-06T10:36+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
новости
политика
шалва папуашвили
еврокомиссия
грузия - евросоюз
выборы в местные органы власти в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/55/245975546_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_99b0e752b0745bb5c5670249c3ec86d6.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза за поддержку насилия на акциях протеста, а не критика и дезинформация, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в Сети. Верховный представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос опубликовали совместное заявление по выборам в Грузии. По их оценке, выборы в органы местного самоуправления прошли на фоне подавления инакомыслия, нападений на независимые СМИ и принятия законов, направленных на поддержку гражданского общества. Они также призвали отпустить незаконно задержанных, начать диалог и воздержаться от насилия все стороны.Что касается их оценки выборов в Грузии, то Папуашвили призвал представителей ЕС воздержаться от тиражирования дезинформации. "Я еще раз призываю всех представителей Евросоюза воздержаться от распространения ложной информации, несоответствующей действительности, которая усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение прав человека", – написал Папуашвили. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась. Часть участников акции попыталась взять штурмом резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В эту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24597/55/245975546_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5d526e53cdc541cc5572c67e77455409.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, выборы в местные органы власти в грузии
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, выборы в местные органы власти в грузии
Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза – спикер парламента
09:01 06.10.2025 (обновлено: 10:36 06.10.2025)
Председатель парламента призывал всех представителей Евросоюза воздержаться от распространения ложной информации
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза за поддержку насилия на акциях протеста, а не критика и дезинформация, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в Сети.
Верховный представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос опубликовали совместное заявление по выборам в Грузии. По их оценке, выборы в органы местного самоуправления прошли на фоне подавления инакомыслия, нападений на независимые СМИ и принятия законов, направленных на поддержку гражданского общества. Они также призвали отпустить незаконно задержанных, начать диалог и воздержаться от насилия все стороны.
"Если я правильно понял, госпожа Каллас и госпожа Кос не извиняются за поддержку митинга с целью свержения власти, в результате которого во время нападения на президентский дворец Грузии пострадали 25 полицейских. Однако именно этого грузинское общество сегодня ожидает от Евросоюза", – заявил Папуашвили.
Что касается их оценки выборов в Грузии, то Папуашвили призвал представителей ЕС воздержаться от тиражирования дезинформации.
"Я еще раз призываю всех представителей Евросоюза воздержаться от распространения ложной информации, несоответствующей действительности, которая усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение прав человека", – написал Папуашвили.
В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась. Часть участников акции попыталась взять штурмом резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В эту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции.