Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза – спикер парламента

Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза – спикер парламента

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Грузинскому народу нужны извинения от Европейского союза за поддержку насилия на акциях протеста, а не критика и дезинформация, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в Сети. Верховный представитель ЕС Кая Каллас и еврокомиссар Марта Кос опубликовали совместное заявление по выборам в Грузии. По их оценке, выборы в органы местного самоуправления прошли на фоне подавления инакомыслия, нападений на независимые СМИ и принятия законов, направленных на поддержку гражданского общества. Они также призвали отпустить незаконно задержанных, начать диалог и воздержаться от насилия все стороны.Что касается их оценки выборов в Грузии, то Папуашвили призвал представителей ЕС воздержаться от тиражирования дезинформации. "Я еще раз призываю всех представителей Евросоюза воздержаться от распространения ложной информации, несоответствующей действительности, которая усиливает стремление радикальных сил подорвать демократию, верховенство закона и уважение прав человека", – написал Папуашвили. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась. Часть участников акции попыталась взять штурмом резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В эту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

