Медицина в Грузии: помогли ли реформы улучшить качество услуг? – видео
Медицина в Грузии: помогли ли реформы улучшить качество услуг? – видео
В Грузии ведется работа над улучшением качества медицинских услуг и уровня медицинского образования. В стране вводятся все новые сертификационные и...
Грузия стремиться приблизить медицинское образование к стандартам ЕС и Всемирной федерации медицинского образования (WFME), что важно для признания квалификации грузинских врачей на международном уровне.С 2025 года для медсестер регистрация и лицензирование стали срочными – раз в 5 лет. При этом появились новые программы по их обучению. В то же время в Грузии растут не только цены на медицинские услуги, но и средняя зарплата медицинского персонала.
14:52 06.10.2025 (обновлено: 15:16 06.10.2025)
В Грузии ведется работа над улучшением качества медицинских услуг и уровня медицинского образования. В стране вводятся все новые сертификационные и квалификационные экзамены
Грузия стремиться приблизить медицинское образование к стандартам ЕС и Всемирной федерации медицинского образования (WFME), что важно для признания квалификации грузинских врачей на международном уровне.
С 2025 года для медсестер регистрация и лицензирование стали срочными – раз в 5 лет. При этом появились новые программы по их обучению. В то же время в Грузии растут не только цены на медицинские услуги, но и средняя зарплата медицинского персонала.