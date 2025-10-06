https://sputnik-georgia.ru/20251006/meditsina-v-gruzii-pomogli-li-reformy-uluchshit-kachestvo-uslug---video-295269905.html

Медицина в Грузии: помогли ли реформы улучшить качество услуг? – видео

Медицина в Грузии: помогли ли реформы улучшить качество услуг? – видео

Sputnik Грузия

В Грузии ведется работа над улучшением качества медицинских услуг и уровня медицинского образования. В стране вводятся все новые сертификационные и... 06.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-06T14:52+0400

2025-10-06T14:52+0400

2025-10-06T15:16+0400

грузия

медицина

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/06/295269121_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_ba61a29ac3726757496baf3a01d51197.jpg

Грузия стремиться приблизить медицинское образование к стандартам ЕС и Всемирной федерации медицинского образования (WFME), что важно для признания квалификации грузинских врачей на международном уровне.С 2025 года для медсестер регистрация и лицензирование стали срочными – раз в 5 лет. При этом появились новые программы по их обучению. В то же время в Грузии растут не только цены на медицинские услуги, но и средняя зарплата медицинского персонала.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, медицина, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео