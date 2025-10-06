https://sputnik-georgia.ru/20251006/mezhvedomstvennaya-komissiya-obsudila-itogi-monitoringa-vyborov-4-oktyabrya-295272120.html

Межведомственная комиссия обсудила итоги мониторинга выборов 4 октября

По данным комиссии, избирательный процесс проходил в спокойной, справедливой и конкурентной обстановке и без каких-либо нарушений 06.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Результаты мониторинга предвыборного процесса и события, происходившие в ходе выборов 4 октября, обсудили члены Межведомственной комиссии по проведению свободных и справедливых выборов, сообщили в пресс-службе Минюста. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 81% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. По данным комиссии, избирательный процесс проходил в спокойной, справедливой и конкурентной обстановке и без каких-либо нарушений. В окружные избирательные комиссии поступило 25 жалоб, но они не связаны с нарушениями, которые могли бы повлиять на окончательные результаты избирательного процесса. Цель Межведомственной комиссии, созданной в соответствии с Избирательным кодексом Грузии, – предупреждение нарушений избирательного законодательства государственными служащими и оперативное реагирование на возможные нарушения. В ходе мониторинга избирательной среды Межведомственная комиссия изучала как информацию, распространенную в СМИ, так и предоставленную политическими объединениями. Очередное отчетное заседание комиссии состоится после опубликования ЦИК окончательных результатов выборов. За ходом выборов 4 октября наблюдали более 80 наблюдателей, 28 международных организаций и более 8 тысяч наблюдателей 27 местных организаций. Выборы освещали до тысячи журналистов от 73 СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

