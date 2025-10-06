https://sputnik-georgia.ru/20251006/oppozitsii-gruzii-predlozhili-nachat-s-nulya-posle-neudachi-na-vyborakh-295268162.html

Оппозиции Грузии предложили "начать с нуля" после неудачи на выборах

Оппозиция много раз пыталась обновиться, меняя имена и лозунги, но на деле необходимо пересмотреть взгляды и действия, считают в правящей партии "Грузинская... 06.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Оппозиции необходимо кардинально пересмотреть свои взгляды и подходы, поскольку в противном случае на выборах 2028 года ее ожидает повторение нынешнего провала или еще более убедительная победа правящей команды, заявил депутат от партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Махашвили. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 81% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. "Пришло время, чтобы оппозиция изменила не просто политику или направление, а многое – по сути. Конечно, отдельные косметические изменения уже не помогут", – заявил Махашвили. По его словам, оппозиционные силы за последние годы неоднократно пытались обновиться внешне: меняли названия, лозунги и символику. Однако, как отметил депутат, такие шаги не принесли результата, поскольку общество стало гораздо более требовательным, осведомленным и сознательным. Важно не то, как называется партия, а какие шаги она предпринимает и какие обещания выполняет перед населением, добавил он. Часть оппозиционных партий объявила бойкот выборам и анонсировала масштабную акцию протеста в день голосования. Вечером 4 октября участники митинга попытались ворваться во Дворец президента, заявив о "передаче власти народу". Правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов протестов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

