Папуашвили: зарубежные покровители радикалов в ответе за нападение на Дворец Президента

06.10.2025

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Зарубежные покровители радикалов в Грузии должны разделить ответственность за попытку штурма резиденции президента - Дворца Орбелиани на улице Атонели в Тбилиси, написал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в Сети. Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. По словам Папуашвили, направляемые извне политические интриги привели радикалов к организации государственного переворота в Грузии. Спикер-парламента отметил тот факт, что экс-президент Саломе Зурабишвили на следующий день после неудавшегося переворота и штурма президентского дворца выступила с заявлением, в котором раскритиковала это действие. По его словам, после ухода с поста президента в декабре прошлого года Зурабишвили продолжает незаконно использовать один из символов президентской власти – президентский штандарт – флаг, право использования которого принадлежит только действующему президенту. Как отметил Папуашвили, использование этого эксклюзивного символа президента Грузии самопровозглашенным лицом во время встреч с некоторыми иностранными послами вызывает особую тревогу, и недопустимо, чтобы послы потворствовали незаконному использованию президентского штандарта. По его словам, именно такой подход побудил экстремистов к тем действиям, которые они совершили 4 октября. "Это первый случай в нашей истории, когда радикалы напали на президентский дворец на фоне скрытой поддержки Зурабишвили. Укрепление ее имиджа как "легитимного" президента Грузии иностранными официальными лицами на протяжении месяцев, похоже, должно было сыграть свою роль: заговорщики должны были завести Зурабишвили в Президентский дворец и тем самым начать "революцию", - сказал Папуашвили. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 80% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. После закрытия избирательных участков ситуация в Тбилиси накалилась: часть участников акции попыталась штурмовать резиденцию президента и захватить власть. Произошли столкновения. В ту же ночь были задержаны пятеро организаторов акции. МВД возбудило уголовное дело по факту попытки штурма здания администрации президента Грузии в Тбилиси сразу по нескольким статьям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

