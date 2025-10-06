Политолог о событиях после выборов в Грузии, роли Украины и реакции Европы
Столкновения в Тбилиси в день муниципальных выборов нельзя назвать общенациональными протестами – в них участвовала лишь наиболее радикальная часть оппозиции, связанная с "ЕНД" и близкими партиями, заявил политолог Николай Силаев.
Эксперт отмечает, что эти силы попытались использовать выборы как последний шанс дестабилизировать ситуацию и сместить действующее правительство. Однако протесты быстро сошли на нет, а их участники столкнулись с уголовным преследованием. Силаев также прокомментировал сообщения о возможной причастности украинских структур.
По его словам, эти данные основываются исключительно на заявлениях грузинских спецслужб. Тем не менее Украина, по мнению эксперта, заинтересована в ослаблении нынешнего грузинского руководства, которое не поддерживает идею "второго фронта" против России.
Говоря о реакции Запада, политолог отметил, что Евросоюз ограничивается дипломатическими заявлениями, однако в будущем не исключён переход к экономическим мерам.
По словам Силаева, парламентские и муниципальные выборы закрепили политическую стабильность в стране как минимум до 2028 года, что создает условия для спокойного развития при условии, что внешнее давление не усилится.
