https://sputnik-georgia.ru/20251006/politolog-petre-mamradze-o-sobytiyakh-v-tbilisi-reaktsii-zapada-i-planakh-oppozitsii-295276362.html

Политолог Петре Мамрадзе о событиях в Тбилиси, реакции Запада и планах оппозиции

Политолог Петре Мамрадзе о событиях в Тбилиси, реакции Запада и планах оппозиции

Sputnik Грузия

Политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия прокомментировал недавние беспорядки в Тбилиси, отметив, что действия оппозиции стали "самодискредитацией" и... 06.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-06T22:00+0400

2025-10-06T22:00+0400

2025-10-07T03:13+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

петр мамрадзе

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295276195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e463fd8a839585ef14b77b25056172e7.jpg

По его словам, после парламентских выборов 2024 года представители оппозиции "делали все возможное, чтобы подорвать доверие к себе". Мамрадзе подчеркнул, что "так называемые мирные акции" обернулись насилием и попытками штурма, а кадры разрушений в центре города стали "омерзительным зрелищем для всех нормальных людей".Он также рассказал о найденных схронах оружия и подчеркнул, что силовые структуры "действовали грамотно и своевременно, не допустив жертв".Говоря о реакции западных стран, эксперт отметил, что "вне зависимости от фактов, там предпочитают видеть ситуацию однобоко – как репрессии против оппозиции". При этом, по его мнению, "в любой другой стране подобные действия не остались бы без немедленной и жесткой реакции".Мамрадзе отметил, что в целом обстановка в столице остается спокойной: "Если пройтись по улицам Тбилиси и не смотреть новости, можно и не догадаться, что недавно происходили столкновения".

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, петр мамрадзе, экспертное мнение, видео