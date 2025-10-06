Политолог Петре Мамрадзе о событиях в Тбилиси, реакции Запада и планах оппозиции
22:00 06.10.2025 (обновлено: 03:13 07.10.2025)
video: Sputnik
Политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия прокомментировал недавние беспорядки в Тбилиси, отметив, что действия оппозиции стали "самодискредитацией" и показали, насколько далеки эти силы от реальных интересов общества.
По его словам, после парламентских выборов 2024 года представители оппозиции "делали все возможное, чтобы подорвать доверие к себе". Мамрадзе подчеркнул, что "так называемые мирные акции" обернулись насилием и попытками штурма, а кадры разрушений в центре города стали "омерзительным зрелищем для всех нормальных людей".
Мамрадзе отметил, что в целом обстановка в столице остается спокойной: "Если пройтись по улицам Тбилиси и не смотреть новости, можно и не догадаться, что недавно происходили столкновения".
