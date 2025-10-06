Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20251006/politolog-petre-mamradze-o-sobytiyakh-v-tbilisi-reaktsii-zapada-i-planakh-oppozitsii-295276362.html
Политолог Петре Мамрадзе о событиях в Тбилиси, реакции Запада и планах оппозиции
Политолог Петре Мамрадзе о событиях в Тбилиси, реакции Запада и планах оппозиции
Sputnik Грузия
Политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия прокомментировал недавние беспорядки в Тбилиси, отметив, что действия оппозиции стали "самодискредитацией" и... 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T22:00+0400
2025-10-07T03:13+0400
пресс-центр sputnik грузия
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
петр мамрадзе
экспертное мнение
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295276195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e463fd8a839585ef14b77b25056172e7.jpg
По его словам, после парламентских выборов 2024 года представители оппозиции "делали все возможное, чтобы подорвать доверие к себе". Мамрадзе подчеркнул, что "так называемые мирные акции" обернулись насилием и попытками штурма, а кадры разрушений в центре города стали "омерзительным зрелищем для всех нормальных людей".Он также рассказал о найденных схронах оружия и подчеркнул, что силовые структуры "действовали грамотно и своевременно, не допустив жертв".Говоря о реакции западных стран, эксперт отметил, что "вне зависимости от фактов, там предпочитают видеть ситуацию однобоко – как репрессии против оппозиции". При этом, по его мнению, "в любой другой стране подобные действия не остались бы без немедленной и жесткой реакции".Мамрадзе отметил, что в целом обстановка в столице остается спокойной: "Если пройтись по улицам Тбилиси и не смотреть новости, можно и не догадаться, что недавно происходили столкновения".
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/07/295276195_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c20cb4cf589cc162e5731c64ab7fc0ef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, петр мамрадзе, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, петр мамрадзе, экспертное мнение, видео

Политолог Петре Мамрадзе о событиях в Тбилиси, реакции Запада и планах оппозиции

22:00 06.10.2025 (обновлено: 03:13 07.10.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Политолог Петре Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия прокомментировал недавние беспорядки в Тбилиси, отметив, что действия оппозиции стали "самодискредитацией" и показали, насколько далеки эти силы от реальных интересов общества.
По его словам, после парламентских выборов 2024 года представители оппозиции "делали все возможное, чтобы подорвать доверие к себе". Мамрадзе подчеркнул, что "так называемые мирные акции" обернулись насилием и попытками штурма, а кадры разрушений в центре города стали "омерзительным зрелищем для всех нормальных людей".

Он также рассказал о найденных схронах оружия и подчеркнул, что силовые структуры "действовали грамотно и своевременно, не допустив жертв".

Говоря о реакции западных стран, эксперт отметил, что "вне зависимости от фактов, там предпочитают видеть ситуацию однобоко – как репрессии против оппозиции". При этом, по его мнению, "в любой другой стране подобные действия не остались бы без немедленной и жесткой реакции".

Мамрадзе отметил, что в целом обстановка в столице остается спокойной: "Если пройтись по улицам Тбилиси и не смотреть новости, можно и не догадаться, что недавно происходили столкновения".
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0