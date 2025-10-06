Грузия
Полиция Тбилиси задержала мужчину, который ранил ножом полицейского
Полиция Тбилиси задержала мужчину, который ранил ножом полицейского
По данным СМИ, задержанный активно участвовал в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Житель Тбилиси задержан по обвинению в причинении вреда здоровью сотрудника полиции, который находился при исполнении, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что обвиняемый на проспекте Кетеван Дедопали в Тбилиси нанес инспектору патрульной полиции (капитану) ножевое ранение в горло холодным оружием, когда тот был при исполнении. Пострадавший был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает. Теперь задержанному грозит до 11 лет лишения свободы. Он был задержан по горячим следам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства орудие преступления – нож. По данным СМИ, задержанный – 34-летний Малхаз Гигуашвили – активный участник антиправительственных акций протеста в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
15:55 06.10.2025
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 06.10.2025
© photo: Sputnik / Stringer
По данным СМИ, задержанный активно участвовал в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Житель Тбилиси задержан по обвинению в причинении вреда здоровью сотрудника полиции, который находился при исполнении, сообщили в пресс-службе МВД.
Следствие установило, что обвиняемый на проспекте Кетеван Дедопали в Тбилиси нанес инспектору патрульной полиции (капитану) ножевое ранение в горло холодным оружием, когда тот был при исполнении. Пострадавший был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает.
Теперь задержанному грозит до 11 лет лишения свободы. Он был задержан по горячим следам.
Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства орудие преступления – нож.
По данным СМИ, задержанный – 34-летний Малхаз Гигуашвили – активный участник антиправительственных акций протеста в Тбилиси.
