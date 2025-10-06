https://sputnik-georgia.ru/20251006/politsiya-tbilisi-zaderzhala-muzhchinu-kotoryy-ranil-nozhom-politseyskogo-295267904.html

Полиция Тбилиси задержала мужчину, который ранил ножом полицейского

Полиция Тбилиси задержала мужчину, который ранил ножом полицейского

Sputnik Грузия

По данным СМИ, задержанный активно участвовал в антиправительственных акциях протеста в Тбилиси 06.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-06T15:55+0400

2025-10-06T15:55+0400

2025-10-06T15:55+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1e/287643972_0:0:2106:1185_1920x0_80_0_0_7ddfd4d7af9589f00b57f06636144f25.jpg

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Житель Тбилиси задержан по обвинению в причинении вреда здоровью сотрудника полиции, который находился при исполнении, сообщили в пресс-службе МВД. Следствие установило, что обвиняемый на проспекте Кетеван Дедопали в Тбилиси нанес инспектору патрульной полиции (капитану) ножевое ранение в горло холодным оружием, когда тот был при исполнении. Пострадавший был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает. Теперь задержанному грозит до 11 лет лишения свободы. Он был задержан по горячим следам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства орудие преступления – нож. По данным СМИ, задержанный – 34-летний Малхаз Гигуашвили – активный участник антиправительственных акций протеста в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси