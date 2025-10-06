https://sputnik-georgia.ru/20251006/premer-gruzii-pozdravil-dvizhenie-ano-s-pobedoy-na-vyborakh-v-chekhii-295265122.html

Премьер Грузии поздравил движение ANO с победой на выборах в Чехии

По словам главы грузинского правительства, Грузия рассчитывает на возобновление партнерства и дальнейшее углубление связей между двумя народами 06.10.2025

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии, глава грузинского правительства написал об этом в социальной сети X. Движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии. ANO получило 34,51% голосов избирателей, это почти два миллиона человек. "Поздравляю Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии. Желаю ему успехов в формировании сильного и эффективного правительства, которое будет способствовать прогрессу и благополучию чешского народа", – написал Кобахидзе. По словам главы грузинского правительства, Грузия рассчитывает на возобновление партнерства и дальнейшее углубление связей между двумя народами. Грузия и Чехия установили дипломатические отношения в январе 1993 года. Отношения между странами динамично развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Стороны развивают сотрудничество в основном в сфере энергетики и туризма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

