https://sputnik-georgia.ru/20251006/premer-gruzii-pozdravil-dvizhenie-ano-s-pobedoy-na-vyborakh-v-chekhii-295265122.html
Премьер Грузии поздравил движение ANO с победой на выборах в Чехии
Премьер Грузии поздравил движение ANO с победой на выборах в Чехии
Sputnik Грузия
По словам главы грузинского правительства, Грузия рассчитывает на возобновление партнерства и дальнейшее углубление связей между двумя народами 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T12:52+0400
2025-10-06T12:52+0400
2025-10-06T13:18+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
чехия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_0:136:2048:1288_1920x0_80_0_0_bd2b6917108023686127bd99ea24f944.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии, глава грузинского правительства написал об этом в социальной сети X. Движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии. ANO получило 34,51% голосов избирателей, это почти два миллиона человек. "Поздравляю Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии. Желаю ему успехов в формировании сильного и эффективного правительства, которое будет способствовать прогрессу и благополучию чешского народа", – написал Кобахидзе. По словам главы грузинского правительства, Грузия рассчитывает на возобновление партнерства и дальнейшее углубление связей между двумя народами. Грузия и Чехия установили дипломатические отношения в январе 1993 года. Отношения между странами динамично развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Стороны развивают сотрудничество в основном в сфере энергетики и туризма. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
чехия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1c/293953480_75:0:1974:1424_1920x0_80_0_0_036709ada532de6afa64d160a0d04d9f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, чехия
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, чехия
Премьер Грузии поздравил движение ANO с победой на выборах в Чехии
12:52 06.10.2025 (обновлено: 13:18 06.10.2025)
По словам главы грузинского правительства, Грузия рассчитывает на возобновление партнерства и дальнейшее углубление связей между двумя народами
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе поздравил Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии, глава грузинского правительства написал об этом в социальной сети X.
Движение ANO, возглавляемое экс-премьером Андреем Бабишем, выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии. ANO получило 34,51% голосов избирателей, это почти два миллиона человек.
"Поздравляю Андрея Бабиша и движение ANO с победой на парламентских выборах в Чехии. Желаю ему успехов в формировании сильного и эффективного правительства, которое будет способствовать прогрессу и благополучию чешского народа", – написал Кобахидзе.
По словам главы грузинского правительства, Грузия рассчитывает на возобновление партнерства и дальнейшее углубление связей между двумя народами.
Грузия и Чехия установили дипломатические отношения в январе 1993 года. Отношения между странами динамично развиваются как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций. Стороны развивают сотрудничество в основном в сфере энергетики и туризма.