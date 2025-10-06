https://sputnik-georgia.ru/20251006/prisuzhdena-nobelevskaya-premiya-po-meditsine-za-2025-god-295271341.html

Присуждена Нобелевская премия по медицине за 2025 год

Лауреатами Нобелевской премии 2025 года в области медицины стали двое ученых из США и представитель Японии 06.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 окт – Sputnik. Лауреатами Нобелевской премии 2025 года по медицине и физиологии стали ученые Мэри Брунков, Фред Рамсделл и Шимон Сакагучи – они удостоены награды за исследования в области иммунитета.О присуждении премии этим ученым сообщил в понедельник Нобелевский комитет в Стокгольме.Уточняется, что премия присуждена за исследования в области так называемой периферической иммунной толерантности – молекулярно-клеточного механизма, играющего важную роль в выстраивании барьера против аутоиммунных заболеваний.Мэри Брунков (1961 года рождения) работает в Институте системной биологии (Сиэтл, США). Фред Рамсделл (1960) является научным руководителем компании Sonoma Biotherapeutics (Сан-Франциско, США), а Шимон Сакагучи (1951) работает в японском университете Осаки.Иммунная система, вирусы и чужеродные клеткиОткрытия, сделанные этими тремя учеными, позволили понять, как иммунная система атакует чужеродные клетки и вирусы, но не сам организм человека. Кроме того, все трое стимулировали разработку новых методов лечения рака, аутоиммунных заболеваний и подходов к повышению эффективности трансплантаций тканей и органов, уточнил Нобелевский комитет.В пресс-релизе отмечено, что ежедневно иммунная система защищает людей от огромного количества различных микробов, и важно понять, каким образом она распознает, что ей следует атаковать, а что защищать. Нынешние лауреаты открыли "охранников" иммунной системы – регуляторные Т-клетки, которые предотвращают атаку иммунных клеток на собственный организм."Их открытия стали решающими для нашего понимания того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания", – приведены в сообщении слова председателя Нобелевского комитета Олле Кемпе.Сумма премии составляет 11 миллионов шведских крон (около 107 тысяч долларов). Она будет распределена поровну между лауреатами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

