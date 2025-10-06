https://sputnik-georgia.ru/20251006/rezultaty-vyborov-mera-tbilisi-2025-295267280.html

Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025

Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025

4 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Никаких сюрпризов не произошло: кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был переизбран на третий срок с большим отрывом.Оппоненты – Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия – признали результаты выборов и свое поражение.

