Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Акция протеста сторонников оппозиции у здания парламента Грузии 2 мая - Sputnik Грузия, 1920
Выборы в местные органы власти в Грузии 2025
Выборы в органы местного самоуправления проходят 4 октября 2025 года одновременно в 64 городах и районах страны. В них принимают участие 12 партий. Помимо мэров городов, будут также избраны депутаты местных представительных органов - сакребуло.
https://sputnik-georgia.ru/20251006/rezultaty-vyborov-mera-tbilisi-2025-295267280.html
Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025
Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025
Sputnik Грузия
4 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Никаких сюрпризов не произошло: кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" и... 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T13:16+0400
2025-10-06T13:24+0400
выборы в местные органы власти в грузии 2025
грузия
новости
тбилиси
каха каладзе
яго хвичия
инфографика
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/14/294615477_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_cada07a457a7ac5c58e1b2c9959ca6c3.png
4 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Никаких сюрпризов не произошло: кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был переизбран на третий срок с большим отрывом.Оппоненты – Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия – признали результаты выборов и свое поражение.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/08/14/294615477_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_45b2d3cf390fa3a79a02b53d6e3db9a2.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, яго хвичия, инфографика, политика, инфографика
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, яго хвичия, инфографика, политика, инфографика

Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025

13:16 06.10.2025 (обновлено: 13:24 06.10.2025)
Подписаться
Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025 - Sputnik Грузия
4 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Никаких сюрпризов не произошло: кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был переизбран на третий срок с большим отрывом.
Оппоненты – Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия – признали результаты выборов и свое поражение.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0