Результаты выборов мэра Тбилиси, 2025

4 октября в Грузии состоялись выборы органов местного самоуправления. Никаких сюрпризов не произошло: кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" и действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе был переизбран на третий срок с большим отрывом.
Оппоненты – Ираклий Купрадзе и Яго Хвичия – признали результаты выборов и свое поражение.