Россияне стали посещать Грузию чаще – TBC Capital

В целом за первые шесть месяцев 2025 года в Грузии зафиксировано 2,81 млн международных визитов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году 06.10.2025, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Число визитеров из России в Грузию за первые шесть месяцев 2025 года выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 581 тысячу человек, говорится в исследовании аналитической компании TBC Capital. Согласно исследованию TBC Capital, за этот же период визиты из Турции сократились на 14% (534 тыс.), из Армении – увеличились на 1% (391 тыс.), а из Азербайджана – на 36% (131 тыс.). Что касается числа визитов из соседних стран, то они распределились следующим образом: В целом за первые шесть месяцев 2025 года в Грузии зафиксировано 2,81 млн международных визитов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году. Доходы от туризма за этот период составили 1,97 млрд долларов США, показав рост на 3,8%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

