https://sputnik-georgia.ru/20251006/urozhay-vinograda-nachali-sobirat-na-rodine-khvanchkary-295274331.html
Урожай винограда начали собирать на родине "Хванчкары"
Урожай винограда начали собирать на родине "Хванчкары"
Sputnik Грузия
Прогнозируемый урожай винограда в Раче – от 1,5 до 2 тысяч тонн 06.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-06T23:20+0400
2025-10-06T23:20+0400
2025-10-07T00:11+0400
грузия
новости
экономика
национальное агентство вина
рача
виноград
вино и виноделие грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/18/290029785_0:106:2049:1258_1920x0_80_0_0_d1101dce197ba6dd13c273c623373535.jpg
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Рача, где уже переработано 120 тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" Рача. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". По информации Агентства, из переработанного к этому времени винограда, до 110 тонн – это сорта "Александроули" и "Муджуретули". Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда этих сортов. Для того чтобы в производстве "Хванчкары" использовались именно эти сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следят за доставляемым виноградом, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов. В целях организации сбора урожая 2024 года в городе Амбролаури заработал координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/18/290029785_114:0:1933:1364_1920x0_80_0_0_5cc9c6cf39810e1e1a3ea098c7111fdd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, рача, виноград, вино и виноделие грузии
грузия, новости, экономика, национальное агентство вина, рача, виноград, вино и виноделие грузии
Урожай винограда начали собирать на родине "Хванчкары"
23:20 06.10.2025 (обновлено: 00:11 07.10.2025)
Прогнозируемый урожай винограда в Раче – от 1,5 до 2 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Рача, где уже переработано 120 тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" Рача. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули".
По информации Агентства, из переработанного к этому времени винограда, до 110 тонн – это сорта "Александроули" и "Муджуретули".
Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн.
По решению правительства, как и в прошлом, так и в этом году будут действовать субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства "Хванчкары" в размере 4 лари за 1 килограмм.
Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда этих сортов.
Для того чтобы в производстве "Хванчкары" использовались именно эти сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следят за доставляемым виноградом, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов.
В целях организации сбора урожая 2024 года в городе Амбролаури заработал координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.