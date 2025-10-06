https://sputnik-georgia.ru/20251006/urozhay-vinograda-nachali-sobirat-na-rodine-khvanchkary-295274331.html

Урожай винограда начали собирать на родине "Хванчкары"

Урожай винограда начали собирать на родине "Хванчкары"

06.10.2025

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Сезон сбора винограда начался в высокогорном регионе Грузии Рача, где уже переработано 120 тонн винограда, сообщило Национальное агентство вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа - первых числах сентября, и завершается в горных регионах страны, в том числе на родине легендарной "Хванчкары" Рача. "Хванчкару" производят из сочетания сортов винограда "Александроули" и "Муджуретули". По информации Агентства, из переработанного к этому времени винограда, до 110 тонн – это сорта "Александроули" и "Муджуретули". Прогнозируемый урожай винограда в Рача – от 1,5 до 2 тысяч тонн. Для получения субсидии винная компания будет обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда этих сортов. Для того чтобы в производстве "Хванчкары" использовались именно эти сорта и было обеспечено качество вина, на всех пунктах приема винограда ампелографы следят за доставляемым виноградом, а на въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджуретули" с другими сортами винограда из других районов. В целях организации сбора урожая 2024 года в городе Амбролаури заработал координационный штаб. Дополнительную информацию можно получить на горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства – 1501.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

