Задержаны 13 человек за попытку "штурма" администрации президента Грузии – МВД

ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Полицейские в рамках расследования попытки штурма здания администрации президента 4 октября задержали 13 человек, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. Участники акции протеста вечером 4 октября, после окончания голосования на муниципальных выборах, попытались ворваться в резиденцию президента Грузии, начав таким образом "передачу власти народу". Против протестующих правоохранители применили спецсредства и водометы. По его словам, проводятся соответствующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления их местонахождения и задержания лиц, скрывающихся от правосудия. Кроме того, заместитель министра внутренних дел сообщил о задержании еще двух человек 4 октября за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. После разгона акции под утро 5 октября полицейские задержали организаторов акции протеста – Паату Бурчуладзе, Муртаза Зоделава, Ираклия Надирадзе, Паату Манджгаладзе и Лашу Беридзе – по подозрению в организации и руководстве групповым насилием, попытке захвата стратегически важного объекта, насильственном изменении конституционного строя Грузии и призывах к свержению государственной власти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

