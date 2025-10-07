https://sputnik-georgia.ru/20251007/295288067.html

Трамп намерен закончить украинскую "войну Байдена" Третьей мировой?

Трамп намерен закончить украинскую "войну Байдена" Третьей мировой?

Деэскалация методом эскалации – безрассудный и опасный для США и Европы метод завершения проигранной на Украине прокси-войны с Россией. Эскалация не позволит... 07.10.2025, Sputnik Грузия

Президент США Дональд Трамп вчера заявил, что решение передать Украине дальнобойные ракеты "Томагавк" практически принято, и осталось выяснить, куда Киев направит ракеты. Политические и военно-стратегические цели обреченных марионеток ясны: любой ценой втянуть США в прямой военный конфликт с Россией, чтобы выжить, спасти свои шкуры.Трамп заметил: "Я не собираюсь разжигать эту войну", однако эскалация неизбежна. Российский президент Владимир Путин ранее заявил: "Применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно. Это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".Как бы ни сложилось далее, мы помним: это Вашингтон идеологически зарядил, инициировал, оплатил и развязал украинский вооруженный конфликт в 2014 году. После начала российской СВО киевские марионетки получили от США горы оружия на сотни миллиардов долларов, спутниковую связь Starlink, разведывательную онлайн-информацию, американских военных советников, инструкторов и специалистов ракетного вооружения (систем HIMARS и ЗРК Patriot). Пытаясь "размазать ответственность" по площадям, США создали массовку из полусотни "стран-доноров", и все же Пентагон – главный организатор и участник боевых действий на Украине. Это невозможно замаскировать никакими пропагандистскими воплями о благородной помощи Киеву, российской угрозе и спасении демократии.Россия побеждает в прокси-войне, и сегодня президент США неуклюже пытается играть роль миротворца, "арбитра над схваткой". Некоторые американские эксперты считают его заявления о поставках Украине крылатых ракет "Томагавк" политическим блефом.Конец истории – по обстановкеПосле продажи "Томагавков" (на базе "Тифона") европейским союзникам США в рамках "контролируемой эскалации" намерены разрешить передачу Украине небольшого количества ракет – не для ударов, а для изучения реакции Кремля. Развитие авантюры – по обстановке. Прогноз экс-советника главы Пентагона полковника Дугласа Макгрегора: "Если Украина применит американские ракеты Tomahawk, мы вступим в войну с Россией буквально через пару часов". Реальность может превзойти любые ожидания. Представитель разведки швейцарского генерального штаба полковник Жак Бо также считает, что поставка Киеву "Томагавков" может стать началом Третьей мировой войны: "Если украинцы захотят нанести удар по Кремлю или Москве, это будет означать, что они получили программное обеспечение, которым сами не владеют".Логистика – проблема серьезная, но решаемая. Американские пусковые установки системы "Тифон" можно перебросить в польский Жешув несколькими военно-транспортными самолетами C-17A. После разгрузки штатная батарея из четырех неуклюжих 40-футовых контейнеров (с четырьмя "Томагавками" в каждом) и мобильный командный пункт могут своим ходом преодолеть 100 км по автодороге А4 до украинской границы. Во Львовскую область и далее ехать не обязательно. Дальность поражения (1 600 км) позволяет американскому расчету "Тифона" пересекать украинскую границу только для запуска крылатых ракет – по важным целям в РФ и сразу возвращаться на территорию Польши, до российского ответного удара по стартовой позиции. Схема рабочая – так выживает украинская истребительная авиация.Возможны варианты с привлечением (арендой) "крейсеров кукурузного поля" – позиционных районов американской системы ПРО в румынском Девеселу и польском Редзиково. Эти комплексы, по сути, представляет собой закопанные в землю четырехпалубные ракетные эсминцы типа "Арли Берк", способные нести на борту до 90 "Томагавков". Полагаю, не просто так в Польше делают громкие заявления о "состоянии войны" с Россией – ощущают поддержку США.Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее предложил Москве подумать о мире, указав на "разрушенную" российскую экономику и отсутствие заметных успехов на поле боя. Якобы РФ необходимо "проснуться и принять реальность". Совершенно неадекватная риторика. Ведь Россия в 2022 году стала пятой экономикой мира, а в 2023-м – четвертой, заметно опередив Японию. На фронте российские войска необратимо наступают, ежедневно освобождая новые территории и населенные пункты. Демагогические заявления Трампа и Вэнса отражают внутриполитические проблемы и внешнеполитическую беспомощность США.Вышеупомянутый представитель швейцарского генштаба Жак Бо констатировал: "Пытаясь изолировать Россию от остального мира, мы создали ситуацию, когда ВПК России становится движущей силой всей российской экономики или, по крайней мере, значительной ее части… Изолируя Россию, мы создали для нее стимул стать настоящей сверхдержавой не только в ядерном, но и в экономическом смысле… Дональд Трамп не хочет мира как такового. Он просто хочет вывести Соединенные Штаты из этого конфликта. Он понимает, что этот конфликт проигран и должен закончиться поражением Украины… США поняли, что у них больше нет средств давления на Россию".Утопающий хватается за соломинку или за "Томагавк", а еще есть "бесполетная зона над Украиной" – хорошо, когда у национального лидера имеется выбор. Со своей стороны, российские "Искандеры", "Кинжалы" и другие высокотехнологичные средства готовы к появлению американских ракет в зоне поражения. Далее – по обстановке.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

