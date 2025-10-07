https://sputnik-georgia.ru/20251007/295300489.html

От Пекина до Лондона: суперлуние украсило ночное небо

Одно из самых впечатляющих небесных явлений года — осеннее суперлуние — порадовало наблюдателей своей красотой. Смотрите в фотоленте Sputnik cнимки Луны из... 07.10.2025, Sputnik Грузия

Так называемую "Урожайную Луну" в 2025 году можно было увидеть на протяжении двух ночей — с 7 на 8 октября.Во время суперлуния спутник Земли входит в фазу полного диска и приближается к нашей планете на минимальное расстояние по своей орбите, благодаря чему кажется особенно большим и ярким. При ясном небе Луна прекрасно различима невооружённым глазом, несмотря на дистанцию в более чем 360 тысяч километров.В этом году ожидаются ещё два суперлуния — 5 ноября и 4 декабря. Их названия: "Охотничья Луна" и "Холодная Луна" соответственно.

