Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20251007/295300489.html
От Пекина до Лондона: суперлуние украсило ночное небо
От Пекина до Лондона: суперлуние украсило ночное небо
Sputnik Грузия
Одно из самых впечатляющих небесных явлений года — осеннее суперлуние — порадовало наблюдателей своей красотой. Смотрите в фотоленте Sputnik cнимки Луны из... 07.10.2025, Sputnik Грузия
2025-10-07T11:02+0400
2025-10-08T16:39+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/08/295300667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53002fa18ec30b6c782e410e6e224f34.jpg
Так называемую "Урожайную Луну" в 2025 году можно было увидеть на протяжении двух ночей — с 7 на 8 октября.Во время суперлуния спутник Земли входит в фазу полного диска и приближается к нашей планете на минимальное расстояние по своей орбите, благодаря чему кажется особенно большим и ярким. При ясном небе Луна прекрасно различима невооружённым глазом, несмотря на дистанцию в более чем 360 тысяч километров.В этом году ожидаются ещё два суперлуния — 5 ноября и 4 декабря. Их названия: "Охотничья Луна" и "Холодная Луна" соответственно.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/08/295300667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d22dcc2a61e91d6d4fb4985eb810293b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

От Пекина до Лондона: суперлуние украсило ночное небо

11:02 07.10.2025 (обновлено: 16:39 08.10.2025)
Подписаться
Одно из самых впечатляющих небесных явлений года — осеннее суперлуние — порадовало наблюдателей своей красотой. Смотрите в фотоленте Sputnik cнимки Луны из разных уголков мира
Так называемую "Урожайную Луну" в 2025 году можно было увидеть на протяжении двух ночей — с 7 на 8 октября.
Во время суперлуния спутник Земли входит в фазу полного диска и приближается к нашей планете на минимальное расстояние по своей орбите, благодаря чему кажется особенно большим и ярким. При ясном небе Луна прекрасно различима невооружённым глазом, несмотря на дистанцию в более чем 360 тысяч километров.
В этом году ожидаются ещё два суперлуния — 5 ноября и 4 декабря. Их названия: "Охотничья Луна" и "Холодная Луна" соответственно.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Суперлуние над Тауэрским мостом.

Суперлуние над Тауэрским мостом. - Sputnik Грузия
1/6
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson

Суперлуние над Тауэрским мостом.

© Getty Images / VCG/Long Wei

Луна освещает ночное небо во время Праздника середины осени 6 октября 2025 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

Луна освещает ночное небо во время Праздника середины осени 6 октября 2025 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай. - Sputnik Грузия
2/6
© Getty Images / VCG/Long Wei

Луна освещает ночное небо во время Праздника середины осени 6 октября 2025 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Суперлуна за флюгером в форме ангела, установленным на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

Суперлуна за флюгером в форме ангела, установленным на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
3/6
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Суперлуна за флюгером в форме ангела, установленным на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

© AP Photo / Jenny Kane

Листья на фоне суперлуния, Портленд, штат Орегон.

Листья на фоне суперлуния, Портленд, штат Орегон. - Sputnik Грузия
4/6
© AP Photo / Jenny Kane

Листья на фоне суперлуния, Портленд, штат Орегон.

© Getty Images / VCG

Полная Луна в Сучжоу, провинция Цзясу, Китай.

Полная Луна в Сучжоу, провинция Цзясу, Китай. - Sputnik Грузия
5/6
© Getty Images / VCG

Полная Луна в Сучжоу, провинция Цзясу, Китай.

© Getty Images / VCG/China News Service/ Zhang Xiangyi

Полная Луна в Пекине.

Полная Луна в Пекине. - Sputnik Грузия
6/6
© Getty Images / VCG/China News Service/ Zhang Xiangyi

Полная Луна в Пекине.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0