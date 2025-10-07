От Пекина до Лондона: суперлуние украсило ночное небо
11:02 07.10.2025 (обновлено: 16:39 08.10.2025)
Одно из самых впечатляющих небесных явлений года — осеннее суперлуние — порадовало наблюдателей своей красотой. Смотрите в фотоленте Sputnik cнимки Луны из разных уголков мира
Так называемую "Урожайную Луну" в 2025 году можно было увидеть на протяжении двух ночей — с 7 на 8 октября.
Во время суперлуния спутник Земли входит в фазу полного диска и приближается к нашей планете на минимальное расстояние по своей орбите, благодаря чему кажется особенно большим и ярким. При ясном небе Луна прекрасно различима невооружённым глазом, несмотря на дистанцию в более чем 360 тысяч километров.
В этом году ожидаются ещё два суперлуния — 5 ноября и 4 декабря. Их названия: "Охотничья Луна" и "Холодная Луна" соответственно.
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Суперлуние над Тауэрским мостом.
1/6
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
© Getty Images / VCG/Long Wei
Луна освещает ночное небо во время Праздника середины осени 6 октября 2025 года в Ханчжоу, провинция Чжэцзян, Китай.
2/6
© Getty Images / VCG/Long Wei
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Суперлуна за флюгером в форме ангела, установленным на шпиле Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.
3/6
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
© AP Photo / Jenny Kane
Листья на фоне суперлуния, Портленд, штат Орегон.
4/6
© AP Photo / Jenny Kane
© Getty Images / VCG
Полная Луна в Сучжоу, провинция Цзясу, Китай.
5/6
© Getty Images / VCG
© Getty Images / VCG/China News Service/ Zhang Xiangyi
Полная Луна в Пекине.
6/6
© Getty Images / VCG/China News Service/ Zhang Xiangyi
