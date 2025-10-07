https://sputnik-georgia.ru/20251007/abr-dast-gruzii-bolee-300-millionov-evro-na-novuyu-dorogu-k-granitse-s-turtsiey-295276037.html

АБР даст Грузии более 300 миллионов евро на новую дорогу к границе с Турцией

АБР даст Грузии более 300 миллионов евро на новую дорогу к границе с Турцией

Sputnik Грузия

Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров – тоннель длиной 7,6 км, мост через реку Чорохи длиной 1,47 км 07.10.2025, Sputnik Грузия

2025-10-07T13:03+0400

2025-10-07T13:03+0400

2025-10-07T13:11+0400

экономика

грузия

новости

азиатский банк развития (абр)

сарпи

турция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/10/272240631_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_98b4c9237686e593d94acaa98b0d6dc3.jpg

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) даст Грузии кредит в размере 306,6 миллиона долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад, говорится в сообщении министерства финансов Грузии. Согласно проекту, дорога Батуми-Сарпи соединит недавно построенную Батумскую объездную дорогу с грузино-турецкой границей в Сарпи. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря. Соответствующее кредитное соглашение подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам. Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения. Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>

сарпи

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр), сарпи, турция