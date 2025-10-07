Грузия
АБР даст Грузии более 300 миллионов евро на новую дорогу к границе с Турцией
АБР даст Грузии более 300 миллионов евро на новую дорогу к границе с Турцией
Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров – тоннель длиной 7,6 км, мост через реку Чорохи длиной 1,47 км 07.10.2025, Sputnik Грузия
экономика
грузия
новости
азиатский банк развития (абр)
сарпи
турция
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) даст Грузии кредит в размере 306,6 миллиона долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад, говорится в сообщении министерства финансов Грузии. Согласно проекту, дорога Батуми-Сарпи соединит недавно построенную Батумскую объездную дорогу с грузино-турецкой границей в Сарпи. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря. Соответствующее кредитное соглашение подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам. Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения. Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram &gt;&gt;
сарпи
турция
Новости
13:03 07.10.2025 (обновлено: 13:11 07.10.2025)
Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров – тоннель длиной 7,6 км, мост через реку Чорохи длиной 1,47 км
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) даст Грузии кредит в размере 306,6 миллиона долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.
Согласно проекту, дорога Батуми-Сарпи соединит недавно построенную Батумскую объездную дорогу с грузино-турецкой границей в Сарпи. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря.
Соответствующее кредитное соглашение подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам.

Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров – тоннель длиной 7,6 км, мост через реку Чорохи длиной 1,47 км, которые будут построены в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали.

Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения.
Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.
