АБР даст Грузии более 300 миллионов евро на новую дорогу к границе с Турцией
АБР даст Грузии более 300 миллионов евро на новую дорогу к границе с Турцией
Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров – тоннель длиной 7,6 км, мост через реку Чорохи длиной 1,47 км
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) даст Грузии кредит в размере 306,6 миллиона долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад, говорится в сообщении министерства финансов Грузии. Согласно проекту, дорога Батуми-Сарпи соединит недавно построенную Батумскую объездную дорогу с грузино-турецкой границей в Сарпи. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря. Соответствующее кредитное соглашение подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам. Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения. Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram >>
13:03 07.10.2025 (обновлено: 13:11 07.10.2025)
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Азиатский банк развития (АБР) даст Грузии кредит в размере 306,6 миллиона долларов на строительство новой дороги Батуми-Сарпи к границе с Турцией, которая является частью магистрали Восток-Запад, говорится в сообщении министерства финансов Грузии.
Согласно проекту, дорога Батуми-Сарпи соединит недавно построенную Батумскую объездную дорогу с грузино-турецкой границей в Сарпи. Проект включает в себя скоростные развязки с аэропортом Батуми, таможенную зону, курорты и поселки на побережье Черного моря.
Соответствующее кредитное соглашение подписали глава Минфина Грузии Лаша Хуцишвили и директор постоянного представительства АБР в Грузии Лесли Беарман Лам.
Общая протяженность новой дороги составляет 11 километров – тоннель длиной 7,6 км, мост через реку Чорохи длиной 1,47 км, которые будут построены в соответствии со стандартами Трансъевропейской автомагистрали.
Стратегически проект будет способствовать региональной интеграции и торговле, значительно сократит время в пути и повысит стандарты безопасности дорожного движения.
Дорога Батуми-Сарпи является частью магистрали Восток-Запад. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан).
В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря. На территории Грузии длина коридора составляет 392 километра.