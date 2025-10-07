https://sputnik-georgia.ru/20251007/bezvizovyy-rezhim-s-evrosoyuzom-ne-nado-spasat---glava-mid-gruzii-295285786.html
Безвизовый режим с Евросоюзом не надо спасать – глава МИД Грузии
Европарламент рассмотрит обновление механизма, позволяющего ЕС приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран
ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Если будет справедливое отношение к Грузии, безвизовому режиму с ЕС ничего не угрожает, заявила министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили.
Европарламент одобрил реформу механизма, позволяющего ЕС приостанавливать безвизовый режим для граждан третьих стран, который коснется и Грузии. Это стало поводом для опасений, что гражданам Грузии может понадобиться виза для поездок.
"Безвизовый режим не надо спасать, если будет справедливое отношение к Грузии. Грузия всегда очень хорошо выполняла те обязательства, которые связаны с отношениями с Евросоюзом, в том числе Соглашение об ассоциации. Если у кого-то могут быть сомнения, кто выполняет или кто не учитывает эти обязательства, тот на другой стороне", – заявила министр.
Согласно новому механизму, нарушения Устава ООН, грубые нарушения международного права, прав человека или гуманитарного права, а также невыполнение решений Международного суда будут являться правовыми основаниями для приостановления безвизового режима.
Также основанием для приостановки могут стать гибридные угрозы, такие как спонсируемая государством инструментализация мигрантов, направленная на дестабилизацию общества, и схемы предоставления гражданства инвесторам, которые вызывают опасения по поводу безопасности. Также правовым основанием станет и несоблюдение страной визовой политики ЕС.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
* Экстремистская организация, запрещенная в России