Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили десятки человек

Борьба с нелегалами: из Грузии выдворили десятки человек

Sputnik Грузия

07.10.2025

2025-10-07T19:09+0400

2025-10-07T19:09+0400

2025-10-07T19:09+0400

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Департамент миграции МВД Грузии за последние несколько дней депортировал из страны 27 иностранцев, находившихся в стране нелегально, сообщили в пресс-службе МВД. Из страны, в частности, были выдворены граждане Индии, Ирака, Египта, Бангладеш, Китая, Камеруна, Азербайджана, Анголы, Ганы, Пакистана и Турции. Выдворенные лица злоупотребили сроками, установленными грузинским законодательством, и оставались в стране без законных оснований, заявили в ведомстве. В сентябре из Грузии были депортированы 107 нелегалов. В соответствии с действующим законодательством, депортированным лицам запрещен въезд в Грузию. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут страну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

