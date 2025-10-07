https://sputnik-georgia.ru/20251007/defitsit-tekuschego-scheta-platezhnogo-balansa-gruzii-sostavil-3-k-vvp-295275300.html

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 3% к ВВП

Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии составил 3% к ВВП

07.10.2025

ТБИЛИСИ, 7 окт — Sputnik. Дефицит текущего счета платежного баланса Грузии за второй квартал 2025 года составил 272,9 миллиона долларов, говорится в материалах Национального банка Грузии.В формировании счета текущих операций отрицательный вклад имеют дефицит внешней торговли товарами и счет доходов, а торговля услугами и текущие трансферты имеют положительное влияние.Согласно данным Нацбанка, дефицит текущего счета к ВВП во втором квартале 2025 года составил 3%.Наиболее дефицитным компонентом текущего счета является торговля товарами, отрицательное сальдо которой за второй квартал составило 1,6 миллиарда долларов, что на 10,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом экспорт товаров вырос на 21,1% в годовом исчислении, а импорт – на 5,9%.Экспорт туристических услуг составил 1,1 миллиарда долларов во втором квартале 2025 года, что выше показателя соответствующего периода 2024 года на 5%. Кроме того, растут доходы от экспорта компьютерных и информационных услуг, которые за отчетный период составили 222,6 миллиона долларов, или 2,4% к ВВП.Баланс доходов – отрицательный, он составляет 578,6 миллиона долларов. Положительная чистая оплата труда выросла на 1,1%, а отрицательный чистый инвестиционный доход снизился на 4,9%.Традиционно положительной составляющей счета текущих операций являются текущие трансферты, кредит которых вырос на 2,3% в годовом исчислении, до 902,2 миллиона долларов, во втором квартале 2025 года. Чистые трансферты частного сектора за этот период вырос на 4%, до 857,1 миллиона долларов.Чистые прямые иностранные инвестиции во втором квартале составили 506,3 миллиона долларов, или 5,5% квартального ВВП.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

