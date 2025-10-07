https://sputnik-georgia.ru/20251007/dzhabarov-gruziya-na-mestnykh-vyborakh-otstoyala-svoi-natsionalnye-interesy-295291614.html

Джабаров: Грузия на местных выборах отстояла свои национальные интересы

Грузия отстояла свои национальные честь и достоинство на выборах в органы местной власти, и это поведение может быть примером для постсоветских стран 07.10.2025, Sputnik Грузия

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ходе видеомоста в Мультимедийном пресс-центре Sputnik."Так, как повела себя Грузия в период этих выборов, может быть примером для многих постсоветских республик, как надо отстаивать свою национальную честь, свое национальное достоинство, как надо пресекать попытки сорвать любой ценой демократический процесс", - заявил Джабаров. По его словам, грузинский народ не поддался на провокации в период выборов в органы местной власти и защитил власть, которую сам и избрал. "Это не пророссийские силы победили, а победили прогрузинские силы. Поэтому, если кто-то пытается сказать, что там какое-то российское влияние, ничего подобного", - заявил он. В Грузии 4 октября состоялись выборы в местные органы власти. По предварительным данным ЦИК, "Грузинская мечта" набрала более 81% голосов и избежала второго тура во всех 64 муниципалитетах. Часть оппозиционных партий объявила бойкот выборам и анонсировала масштабную акцию протеста в день голосования. Вечером 4 октября участники митинга попытались ворваться во Дворец президента, заявив о "передаче власти народу". Правоохранители применили спецсредства и водометы. В результате столкновений пострадали 21 сотрудник полиции и шестеро участников акции. В ту же ночь полиция задержала пятерых организаторов протестов.

